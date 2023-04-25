Son kale de düştü! Amazon Prime, Türkiye abonelik fiyatlarına yüzde 400'e yakın zam yaptı - Son Dakika
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Son kale de düştü! Amazon Prime, Türkiye abonelik fiyatlarına yüzde 400'e yakın zam yaptı

25.04.2023 10:02
Son kale de düştü! Amazon Prime, Türkiye abonelik fiyatlarına yüzde 400'e yakın zam yaptı

3 yıl önce Türkiye pazarına katılan Amazon Prime, uzun bir süre boyunca sabit olarak tuttuğu 7 lira 90 kuruşluk üyelik ücretine büyük bir zam yaptı. Abonelik ücretlerinde yüzde 400'e yakın bir artış gerçekleştiren platform, bugünden itibaren kullanıcılarına 39 TL'den sunulmaya başladı. Zamlı fiyat 25 Mayıs'tan sonraki ilk fatura döneminin ardından geçerlilik kazanacak.

200 milyar dolara yakın servete sahip Jeff Bezos'a ait alışveriş sitesi Amazon bünyesinde yer alan Amazon Prime'ın Türkiye abonelik ücretine zam geldi.

25 MAYIS'TAN SONRA GEÇERLİ

2020'den beri aylık 7.90 TL olan paket 25 Nisan itibarıyla kullanıcılara 39 TL'den sunuluyor. Zamlı fiyat 25 Mayıs'tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacak.

Amazon Prime, Türkiye abonelik ücretine yüzde 393 zam yaptı

"İSTEDİĞİN ZAMAN İPTAL EDEBİLİRSİN"

Ücretsiz kargo, ekstra indirim ve film-dizi içeriklerine erişme imkanı sunan Amazon Prime'ın sitesinde yeni fiyatla ilgili olarak şu duyuru yapıldı: "30 gün ücretsiz deneme süresinden sonra Amazon Prime aylık sadece 39 TL. İstediğin zaman iptal edebilirsin."

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Amazon Prime, Türkiye abonelik ücretlerine yaklaşık yüzde 400'lük zam yaptı Amazon Prime, Türkiye abonelik ücretlerine yaklaşık yüzde 400'lük zam yaptı

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Son Dakika Ekonomi Son kale de düştü! Amazon Prime, Türkiye abonelik fiyatlarına yüzde 400'e yakın zam yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son kale de düştü! Amazon Prime, Türkiye abonelik fiyatlarına yüzde 400'e yakın zam yaptı - Son Dakika
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