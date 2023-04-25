Son kale de düştü! Amazon Prime, Türkiye abonelik fiyatlarına yüzde 400'e yakın zam yaptı

200 milyar dolara yakın servete sahip Jeff Bezos'a ait alışveriş sitesi Amazon bünyesinde yer alan Amazon Prime'ın Türkiye abonelik ücretine zam geldi.

25 MAYIS'TAN SONRA GEÇERLİ

2020'den beri aylık 7.90 TL olan paket 25 Nisan itibarıyla kullanıcılara 39 TL'den sunuluyor. Zamlı fiyat 25 Mayıs'tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacak.

"İSTEDİĞİN ZAMAN İPTAL EDEBİLİRSİN"

Ücretsiz kargo, ekstra indirim ve film-dizi içeriklerine erişme imkanı sunan Amazon Prime'ın sitesinde yeni fiyatla ilgili olarak şu duyuru yapıldı: "30 gün ücretsiz deneme süresinden sonra Amazon Prime aylık sadece 39 TL. İstediğin zaman iptal edebilirsin."