Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler İçin Cezai İşlem

Ekonomi

Büyükşehir'in encümen toplantısında, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda yer aldığı tespit edilen 42 markete 124 bin 26 TL para cezası uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin haftalık olağan encümen toplantısı Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı başkanlığında gerçekleştirildi. Encümen toplantısında 91 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında vatandaşların sağlığı için tespit edilmiş önemli hususlar da gündeme getirildi. Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda yer aldığı tespit edilen 42 markete uygulanacak cezai işlem görüşüldü. Tespit edilen marketlere ayrı ayrı para cezası verilmesi onaylandı. Bu kapsamda Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince toplamda 124 bin 26 TL para cezası uygulandı. - KOCAELİ