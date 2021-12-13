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Sonbaharın gözde sebzesi ıspanakta hasat zamanı - Son Dakika

Sonbaharın gözde sebzesi ıspanakta hasat zamanı

13.12.2021 12:05

Sonbaharın gözde sebzesi ıspanakta hasat zamanıSAKARYA Barındırdığı vitaminler ve iyot mineralleri yönünden zengin olan sonbaharın gözdesi olan ıspanağın Sakarya'da hasadı başladı.

Sonbaharın gözde sebzesi ıspanakta hasat zamanı

SAKARYA Barındırdığı vitaminler ve iyot mineralleri yönünden zengin olan sonbaharın gözdesi olan ıspanağın Sakarya'da hasadı başladı. Geçen senelerde zehirlenme iddiaları yüzünden birçok çiftçinin mağdur olmasına sebep olan ıspanak bu sene de fiyatından dolayı yüzleri güldürmedi.

İçerisinde bulunan vitaminlerin yanı sıra magnezyum, fosfor ve iyot minerallerini de içeren ıspanağın Sakarya'da hasadı başladı. Geçen senelerde zehirlenme iddiaları yüzünden birçok çiftçinin mağdur olmasına sebep olan ıspanak bu sene de fiyatından dolayı yüzleri güldürmedi. Rekoltesinin beklenen düzeyde olduğu sebze, pazarda 4 ila 5 lira arasında alıcı bulurken üretici bu fiyatlardan memnun kalmadı. Temmuz- Ağustos ayları arasında dikimi yapılan ıspanak, yaklaşık 4 ay süren emek sonrasında toplanıyor. Erenler ilçesine bağlı Büyükesence Mahallesinde muhtarlık ve üreticilik yapan Sadettin Duman, vatandaşlara ıspanağı gönül rahatlığıyla yiyebileceklerini belirtti.

Rekolte iyi beklediğimiz tonaj fakat fiyatlar çok düşük

Erenler ilçesine bağlı Büyükesence Mahallesinde muhtarlık ve üreticilik yapan Sadettin Duman, "Rekolte iyi beklediğimiz tonaj fakat fiyatlar çok düşük. Ispanağın kalitesi güzel ve tonajı iyi ama fiyatlar bizi tatmin etmiyor. Şuanda halde ıspanak piyasası 2,5 - 3 lira civarında. Zaten şuanda bunu alan kişi de zarar ediyor, para kazanmıyor. Ispanakta hastalık var dediler aslında hiç aslı yok. Ispanakta öyle zehirli bir şey yok, bu ne amaçla çıktı onu anlayamadık. Vatandaşımız bunu gönül rahatlığı ile yiyebilir. Temmuz-Ağustos aylarına ekimi yapılıyor ıspanağın. Bu ıspanak Ağustos ayının sonunda ekildi ve şuanda da hasadı oluyor. Yazın 2 ayda oluyor ama havalar soğuduğunda hasadı 3-4 ayı buluyor. Bu ıspanak İstanbul Bayrampaşa Hali'ne gidiyor. Ispanak, Türkiye'nin her yerinde oluyor ama Sakarya'da olanı daha kaliteli" dedi.

Besin kaynağı olan ıspanak mutfaklarımızın olmazsa olmazı

Ispanağın her mutfakta olması gerektiğini belirten Duman, "Ispanakta çok vitamin var. Doktorlarımız da bunu söylüyor. Özellikle demir ağırlıklı vitamin ve diğer vitaminler var. Besin kaynağı olan ıspanak, mutfaklarımızın olmazsa olmazı yani. Sakarya bölgemizde yetişen ıspanak; başta İstanbul Bayrampaşa ve Kadıköy haline gidiyor. Bu ıspanakta zehirlenme belirtisi çıktı denilmişti ama kesinlikle böyle bir şey yok, halkımız buna inanmasın. Ispanağı gönül rahatlığıyla yiyebilir vatandaşlarımız. Şuanda tarlamızda çok ucuz ıspanak. Dönümünü bin liraya alıyorlar ama maliyeti zaten bin lira. Üretici para kazanmıyor, şuanda ıspanak piyasası çok kötü. Ispanak tarlada şuanda dönümü bin liradan satılıyor. Halde 3 lira civarında satılıyor. Tabi pazarcı da bunun üzerine karını koyarak 4-5 lira civarında pazarlarda satılıyor diye duyuyoruz" diye konuştu.

Sonbaharın gözde sebzesi ıspanakta hasat zamanı
Sonbaharın gözde sebzesi ıspanakta hasat zamanı
Sonbaharın gözde sebzesi ıspanakta hasat zamanı
Sonbaharın gözde sebzesi ıspanakta hasat zamanı
Sonbaharın gözde sebzesi ıspanakta hasat zamanı
Sonbaharın gözde sebzesi ıspanakta hasat zamanı
Sonbaharın gözde sebzesi ıspanakta hasat zamanı
Sonbaharın gözde sebzesi ıspanakta hasat zamanı
Sonbaharın gözde sebzesi ıspanakta hasat zamanı
Sonbaharın gözde sebzesi ıspanakta hasat zamanı
Sonbaharın gözde sebzesi ıspanakta hasat zamanı
Sonbaharın gözde sebzesi ıspanakta hasat zamanı

Bayrampaşa, Muhtarlık, Erenler, Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sonbaharın gözde sebzesi ıspanakta hasat zamanı - Son Dakika Ekonomi


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