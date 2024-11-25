Soner Özbey, KARDEMİR'in Yeni Ortağı Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Soner Özbey, KARDEMİR'in Yeni Ortağı Oldu

Soner Özbey, KARDEMİR\'in Yeni Ortağı Oldu

İş insanı Soner Özbey, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'na ortak oldu. Özbey, yatırımlarına devam edeceğini ve sosyal sorumluluk projelerine imza atacağını açıkladı.

25.11.2024 19:51  Güncelleme: 19:53
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İş insanı Soner Özbey, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın yeni ortağı oldu.

Özbey, 2021 yılında KARÇİMSA'nın Sabancı Grubuna ait yüzde 51 hissesini satın alarak Karabük'teki yatırımlarına başlamıştı.

Bey Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Özbey, bugün itibariyle KARDEMİR Yönetim Kurulu'nun 11 isminden 4'ünü seçen A Grubunun da yüzde 5.36'sına sahip oldu.

KARDEMİR özelinde bundan sonrada yatırımlarına devam edecek olan Özbey'in önümüzdeki günlerde şirket yönetiminde aktif rol alması bekleniyor.

KARÇİMSA Yönetim Kurulu Başkanı Soner Özbey, şirkette kapasiteyi artıracak ve kar marjını yükseltecek yatırımlara devam ettiklerini belirterek, "Biz üretirken, şehrimiz ve ülkemizde kazanacak. Bu şehirde kazandığımızı öncelikle bu şehre, sonrada ülkemize hizmet etmek için kullanmaya hazırız. Hedefimiz önümüzdeki yıl KARDEMİR kadar olmasa da ona yakın bir vergi ödemek" dedi.

Aile olarak geçmişte olduğu gibi bundan sonrada sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Özbey, "Elbette ki şehrimize ve insanımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Safranbolu Belediye Başkanımız Elif Hanımın ricası üzerine bir hayır çarşısı inşa ettirdik. Yine dönemin Belediye Başkanı Rafet Beyin ricası üzerine yapımı devam eden camimize 14 milyonluk beton bağışında bulunduk. Geçenlerde Karabük Belediye Başkanımız Özkan Bey aradılar, bizden bir kreş yapmamızı rica ettiler ve kreşe de ismimizi vereceklerini ifade ettiler. Seve seve yapacağımızı ancak benim ismim yerine kıymetli eşimin isminin verilmesinin daha uygun olacağını ifade ettim. Çünkü buralı olan o, ben değilim. Ayrıca Safranbolu'ya da dar gelirli vatandaşlarımızın ekmek ihtiyacını karşıladıkları bir Halk Ekmek Fabrikası sözümüz var, inşallah onu da kısa sürede ilçemize kazandırırız ve biz kazanırken şehrimizde kazanmaya devam eder" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Soner Özbey, KARDEMİR'in Yeni Ortağı Oldu - Son Dakika

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