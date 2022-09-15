Sosyal konut projesinde taksitler memur maaşlarına göre mi yapılacak, idarenin belirlediği tespit oranına göre mi yapılacak? - Son Dakika
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Sosyal konut projesinde taksitler memur maaşlarına göre mi yapılacak, idarenin belirlediği tespit oranına göre mi yapılacak?

15.09.2022 13:29

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olan sosyal konut projesiyle birlikte 2+1 ve 3+1 daireler için en yüksek istenen bedel 950 bin TL olarak açıklandı. Aylık taksitler dairenin büyüklüğüne göre 2 bin 280 TL ve 3 bin 187 TL olarak belirlendi. Projenin başvuru formundaki, "Aylık taksitler yılda iki kez belirlenecek. Ne kadar artış yapılacağı da bir önceki 6 aylık dönemde memur maaşlarındaki artış oranı dikkate alınarak, idarece tespit edilen oranda artırılacak" ifadeleri kafalarda soru işareti bıraktı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular daha ilk günden 1 milyonu aştı. Satışa sunulacak olan 2+1 ve 3+1 evler için en yüksek bedel 950 bin TL olarak belirlendi.

Ancak dün itibarıyla başvuruları başlayan projenin başvuru formunda ortaya çıkan bir detay, taksit tutarlarındaki artışlarla ilgili tartışmalara yol açtı. Başvuru bilgilendirme formunda belirtilene göre, aylık taksitler her yılın ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez belirlenecek. Ne kadar artış yapılacağı da, bir önceki 6 aylık dönemde memur maaşlarındaki artış oranı dikkate alınarak, idarece tespit edilen oranda artırılacak.

"DAHA YÜKSEK ARTIŞ OLABİLİR"

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik, "Neden memur maaş artış oranı kadar denmiyor da idareye takdir yetkisi tanınıyor? Bu ifadeye göre, idare daha yüksek bir artış oranı belirleyebilir. Sonra sürpriz artışlar olmasın" dedi.

EN YÜKSEK TAKSİT 3.187 TL OLARAK AÇIKLANDI

500 bin konut ve 250 bin konutluk arsa ile 50 bin işyerinden oluşacak projenin detayları önceki gün açıklanmıştı. Konutların maliyeti üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL idi. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 850 bin TL olduğu projede, bu dairelere de aylık taksit 3 bin 187 TL olarak belirlenmişti.

BAKAN KURUM: ASGARİ ÜCRETLİLER EK MESAİ YAPABİLİR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün akşam katıldığı bir canlı yayında, "Asgari ücretliler hem kira hem konut kredisini nasıl ödeyecek?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"5 bin 500 lira alıyor. Hem kira ödeyecek hem konut kredisi taksiti ödeyecek hem de evini geçindirecek. Tabii bunu yapabilmesi için ilave mesai ve kazanç sağlaması gerekiyor. Bunun için vatandaşımız biraz dişini sıkarak, biraz eşinden, dostundan borç alarak, biraz ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir."

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Son Dakika Ekonomi Sosyal konut projesinde taksitler memur maaşlarına göre mi yapılacak, idarenin belirlediği tespit oranına göre mi yapılacak? - Son Dakika


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