Sosyal medyada "Instagramlama" akımı yaygınlaştı - Son Dakika
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Sosyal medyada "Instagramlama" akımı yaygınlaştı

25.03.2022 10:25
Sosyal medyada "Instagramlama" akımı yaygınlaştı

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü Dr. Öğr.

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sezgin Savaş, literatüre "Instagramlanabilirlik" (Instagrammable) kavramının kazandırıldığını belirterek, "Artık kullanıcılar tıpkı özel hayatlarını ve ilgi alanlarını paylaşmaya değer gördükleri gibi şehirleri de Instagramlamaya değer olarak görüyorlar." ifadelerini kullandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi açıklamasına göre, sosyal medya aracılığıyla birbiriyle etkileşimini artıran kullanıcılar, zamanlarının önemli bir bölümünü dijital ortamlarda geçirmeye başladı.

Özellikle görselleriyle kendilerini ifade etmek isteyenlerin yöneldiği Instagram'a olan ilgi her geçen gün daha da artıyor. Kullanıcılar gezdikleri şehirleri, kendilerini "Instagramlamaya" uygun görürken şehirlerin de bilinmeyen noktaları birçok kullanıcı ile buluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sezgin Savaş, sosyal medyada kişilerin özellikle kendileri hakkında paylaşım yaptıkları akıllara gelse de son dönemlerde kullanıcıların gezdikleri veya şehirde ziyaret ettikleri önemli noktaları da paylaştığını belirtti.

Sosyal medya araçlarının ve Instagram'ın geniş kitlelerce kullanımının, onların bir araştırma nesnesi olmasını da beraberinde getirdiğini aktaran Savaş, "Bu eğilim sonucunda da literatüre Instagramlanabilirlik (Instagrammable) kavramı kazandırıldı. Artık kullanıcılar tıpkı özel hayatlarını ve ilgi alanlarını paylaşmaya değer gördükleri gibi şehirleri de Instagramlamaya değer olarak görüyorlar. Bu yüzden şehirlerin imajlarının yönetilmesinde Instagram gibi platformların önemi de artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Savaş, kültürel zenginliği ve tarihi geçmişi ile pek çok noktası ziyarete açık olan İstanbul'un "Instagramlanabilirlik" açısından da oldukça önemli konumda yer aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Instagram yoluyla birçok turist tarafından tanıtılan şehir, dünyanın her noktasından ziyaretçi çekiyor. Yalnızca Instagram değil bir bütün olarak sosyal medya platformları şehirlerin imajları açısından önemli olarak değerlendirilebilir.

Facebook, Twitter, YouTube ve benzeri pek çok platform şehirlerle ilgili belirli aktarımlar yapmak için kullanılabilmektedir. Bununla birlikte internet sayesinde günümüzde haritalandırmaya dayalı pek çok platform da şehirler hakkında bireylerin izlenim edinmesi açısından önemli görülüyor. Sosyal medya üzerinden bilgi aktarımı yapılırken; veri gizliliği, dijital iz, gözetim, tüketim ve kimlik gibi pek çok açıdan sorgulama gerçekleştirilmesi gerekiyor."

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İstanbul Gelişim Üniversitesi, Instagram, İstanbul, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sosyal medyada 'Instagramlama' akımı yaygınlaştı - Son Dakika


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