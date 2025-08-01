SPK'dan 5 Şirketin Borçlanma Araçlarına Onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 şirketin borçlanma araçlarına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 5 milyar lira, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar lira, Eko Faktoring AŞ'nin 75 milyon lira, Coca-Cola İçecek AŞ'nin 10 milyar lira ve Türker Yenilenebilir Enerji Yatırım AŞ'nin 500 milyon dolar borçlanma araçlarını onayladı.

Kurul, Ak Portföy Yönetimi AŞ'nin Ak Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının halka arzına ilişkin izahnameyi onaylanması talebini olumlu karşıladı.

Atlas Portföy Yönetimi AŞ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Foneria Portföy Yönetimi AŞ Yedinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Kuveyt Türk Portföy Yönetimi AŞ Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'nın kuruluşlarına izin veren SPK, katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerine onay verdi.

SPK, yapılan inceleme sonucunda tespit edilen 2 tüzel ve bir kişiye toplamda 18 milyon 870 bin 366 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin 40 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin 80 milyon liraya, Trive Portföy Yönetimi AŞ'nin 65 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin 84 milyon liraya artırılmasına izin verdi.

SPK, TFG İstanbul Menkul Değerler AŞ'nin, işlem aracılığı faaliyeti ve sınırlı saklama hizmeti izinlerinin iptal ederek dar yetkili aracı kurum olarak yetkilendirilme talebini onayladı.

Kurul, ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 44 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.