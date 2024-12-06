SPK'dan Açığa Satış Yasağında Yeni Gelişme - Son Dakika
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Ekonomi

SPK'dan Açığa Satış Yasağında Yeni Gelişme

SPK, açığa satış yasağını 2 Ocak 2025'te BIST 50'ye dair paylarda kaldıracak. İki halka arza onay verildi.

06.12.2024 01:17
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında getirilen açığa satış yasağının 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul AŞ tarafından ilan edilen BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılacağını duyurdu.

SPK'nin haftalık bülteninde kurul iki şirketin ilk halka arzına onay verdi.

Kurul, Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret AŞ ve Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin ilk halka arzını onayladı.

SPK, PineBridge Eurasia Financial Investments SARL'a 155 bin 567 lira, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 20 milyon 6 bin 514,18 lira, Nurol Portföy Yönetimi AŞ'ye 986 bin 45,88 lira, Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'ye ise 116 bin 741 lira idari para cezası verdi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 42 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi SPK'dan Açığa Satış Yasağında Yeni Gelişme - Son Dakika

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