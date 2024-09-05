SPK'dan Durukan Şekerleme'ye Halka Arz Onayı - Son Dakika
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Ekonomi

SPK'dan Durukan Şekerleme'ye Halka Arz Onayı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi. Ayrıca, diğer şirketlerin sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihracı başvuruları da kabul edildi. SPK ayrıca, idari para cezaları ve suç duyurularıyla ilgili kararlar aldı.

05.09.2024 22:16
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.

SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 17 liradan pay başına ilk halka arzını onayladı.

Kurul, ayrıca, Vakıf Finansal Kiralama AŞ'nin 1,5 milyar lira, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri TAŞ'nin 650 milyon lira, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 500 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.

Deniz Finansal Kiralama AŞ'nin 4 milyar lira, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 500 milyon lira, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar lira ve İş Faktoring AŞ'nin 11 milyar 590 milyon tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verildi.

Kurul, 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Uranus Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini olumlu karşıladı.

İdari para cezaları ve suç duyuruları

SPK, PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ'nin pay piyasasında 28.07.2023-31.07.2023 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, 5 isme toplamda 6 milyon 865 bin 366 lira idari para cezası uyguladı.

6362 sayılı kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda ise SPK, 3 tüzel kişiye toplamda 692 bin 51 lira idari para cezası uygulanmasına karar verirken, 3 internet sitesi ile 3 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 38 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi SPK'dan Durukan Şekerleme'ye Halka Arz Onayı - Son Dakika

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