Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzına onay verdi.
SPK bültenine göre, Kurul, Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 16,20 liradan halka arz başvurusunu onayladı.
Kurul, Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AŞ'nin 699 milyon 360 bin 537,32 lira, Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi AŞ'nin 100 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, VBT Yazılım AŞ'nin 91 milyon lira bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.
SPK ayrıca Çağdaş Faktoring AŞ'nin 559 milyon 50 bin lira, Reysaş Taşımacılık ve Lojistik AŞ'nin 1 milyar lira, Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri AŞ'nin 1 milyar lira, Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar 500 milyon lira, QNB Finans Faktoring AŞ'nin 400 milyon lira, Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar lira, TEB Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar 250 milyon lira, Nurol İnşaat ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar lira, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ'nin 2 milyar 500 milyon lira, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar 500 milyon lira, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar 500 milyon lira, Toprak Mahsulleri Ofisi AŞ'nin 8 milyar lira, T.C. Ziraat Bankası AŞ'nin 30 milyar lira ve 7 milyar dolar, Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun 3 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.
Fibabanka AŞ Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonunun kira sertifikası ve VDMK ihracı başvurusu da onaylandı.
Kurul, Turk Fone Telekomünikasyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şirketine 155 bin 567 lira, Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret AŞ (BOBET) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili bir kişiye 69 bin 783 lira idari para cezası uyguladı.
SPK, "hmd", "hmdfx", "hmdsystem", "hmdtr" ve "hmdinvestment" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ve 9 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.
Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 59 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.
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