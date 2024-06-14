SPK, iki şirketin halka arzına onay verdi - Son Dakika
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Ekonomi

SPK, iki şirketin halka arzına onay verdi

SPK, iki şirketin halka arzına onay verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi AŞ ile Efor Çay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi. Kurul ayrıca, birçok şirketin borçlanma aracı ihracı ve yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurularını da onayladı. Suç duyuruları ve idari para cezalarıyla ilgili olarak da kararlar alındı.

14.06.2024 08:41
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi AŞ'nin pay başına 30 liradan ve Efor Çay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 14,50 liradan ilk halka arzını onayladı.

Açıklamaya göre Seğmen Kardeşler halka arzında mevcut ortaklardan Reyhan MOLLAOĞLU'na ait 2.000.000 TL nominal değerli, Yusuf SEĞMEN'e ait 2.000.000 TL nominal değerli, Emine SEĞMEN'e ait 2.000.000 TL nominal değerli, Oya YENER'e ait 2.000.000 TL nominal değerli, Meral YILDIRIM'a ait 2.000.000 TL nominal değerli, Neval ELALDIRSIN'a ait 2.000.000 TL nominal değerli, Nihal ÖZCANLI'ya ait 2.000.000 TL nominal değerli, Ömer SEĞMEN'e ait 2.000.000 TL nominal değerli, Gülsen SEĞMEN'e ait 2.000.000 TL nominal değerli, Birsen YAKA'ya ait 2.000.000 TL nominal değerli, Beyhan DEĞERLİ'ye ait 2.000.000 TL nominal değerli ve Ayhan SEĞMEN'e ait 2.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilecek.

Efor Çay halka arzında ise İbrahim AKKUŞ'a ait 27.000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek.

SPK, Seğmen Kardeşler Gıda ve Efor Çay'ın halka arzına onay verdi

Çan2 Termik AŞ'nin 7 milyon lira tutarındaki bedelsiz pay ihracına onay veren Kurul, Turkrent Operasyonel Kiralama AŞ'nin 250 milyon lira, Q Yatırım Bankası AŞ'nin 500 milyon lira, Tv8 Tv Yayıncılık AŞ'nin 600 milyon lira ve Destek Yatırım Bankası AŞ'nin 250 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurularına onay verdi.

Ayrıca, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 650 milyon lira ve Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 500 milyon liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı onaylandı.

Kurul, RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ Larinda Smart Energy Technology Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Ziraat Portföy Yönetimi AŞ Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Tera Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Tera Portföy Yönetimi AŞ Değişken Şemsiye Fonu ve Tera Portföy Yönetimi AŞ Borçlanma Araçları Şemsiye Fonunun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini olumlu karşıladı.

SUÇ DUYRULARI VE İDARİ PARA CEZALARI

Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ (SANFM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 5 kişiye, toplam 4 milyon 539 bin 920 lira idari para cezası uygulanmasına hükmeden Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 21 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi SPK, iki şirketin halka arzına onay verdi - Son Dakika

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