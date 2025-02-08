SPK ve Yargıda Birlik Derneği\'nden Finansal Okuryazarlık İş Birliği

Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Yargıda Birlik Derneği arasında finansal okuryazarlığı yaygınlaştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

SPK ile Yargıda Birlik Derneği arasında finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Yarıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz, kurul üyeleri ve Yargıda Birlik Derneği temsilcileri katıldı.

İmza töreninde konuşan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye'nin en büyük yargı derneği konumundaki Yargıda Birlik Derneği ile finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik iş birliği protokolü yapmak için bir araya gelindiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in finansal okuryazarlık platformunun açılışında, Türkiye finansal okuryazarlık seferberliğini başlattıklarını hatırlatan Gönül, "7'den 77'ye tüm vatandaşlarımızın bu eğitimleri alması için yoğun mesai harcıyoruz. Yaklaşık 8 aylık dönemde; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İş Kurumu, KOSGEB, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ile iş birliği protokolleri imzaladık. Birçok kurum ve kuruluşla protokol imzalamak üzere ön görüşmelerimiz devam etmektedir" dedi.

Gönül, bugün de yargı camiasına yönelik yapılacak bu iş birliği ile farkındalık çemberini daha da genişleteceklerini dile getirdi.

Bu protokollerle birlikte toplumun tüm kesimlerinde finansal okuryazarlık konusunda ciddi bir farkındalık olduğunu gözlemlediklerini aktaran Gönül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Platformdaki eğitim videoları sayesinde katılımcılar; kişisel bütçe yapmaktan finansal araçları tanımaya, finansal planlama yapmaktan tasarruf edebilmeye pek çok yetkinliği kazanabilecek. Sadece Jandarma'da eğitim videoları 5 milyonun üzerinde izlendi. Platformda, sosyal medyadan tüyo ve duyum adı altında kötü niyetli insanların paylaşımlarına ve yönlendirmelerine karşı da sermaye piyasası yatırımcılarını bilgilendirecek videolar bulunmaktadır."

0-6 yaş ve erken öğrenme dönemleri için finansal okuryazarlık eğitimi

SPK Başkanı Gönül, Kurul olarak sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişini ve gelişmesini sağlamakta yükümlü olduklarını vurguladı.

Kurumlarla yapmakta oldukları protokollerin son derece kıymetli olduğunu belirten Gönül, sadece kurumların çalışanları ve üyeleriyle değil aynı zamanda tüm aileleriyle birlikte bu eğitimlere katılmalarının önemli olduğunu ifade etti.

Gönül, yakın dönemde 0-6 yaş ve "erken öğrenme" dönemleri için dünyada ilk ve tek olacak finansal okuryazarlık projesini hayata geçirmek için paydaşlarla hazırlık çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdükleri bilgisini verdi.

"Yargı mensuplarına ve adalet çalışanlarına finansal farkındalık toplantıları düzenlenecek"

Yargıda Birlik Derneği Birol Kırmaz da SPK ile çok kıymetli bir iş birliği yaptıklarını söyledi. SPK Başkanı Gönül ve ekibinin finansal okuryazarlık alanında değerli projeleri tek tek hayata geçirdiğini ve farkındalık açısından önemli işlere imza attığını ifade eden Kırmaz, "Kendilerini tebrik ederim. Bizler hakkaniyet, eşitlik, liyakat temelinde vücut bulan Yargıda Birlik Derneği olarak her şeyin en iyisine layık Büyük Türk Milleti adına hüküm kuran ve vicdanlardaki adalet duygusunun tatmini için fedakarca görev yapan yargı mensuplarımızın ve adalet çalışanlarının birer neferiyiz, onlara destek olmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Kırmaz, meslektaşlarının çalışma şartlarını daha da iyileştirmek, sosyal imkanlarını geliştirmek için çaba sarf ettiklerini vurgulayarak Türkiye'nin ilk üst kurulu konumundaki SPK ile protokolle birlikte yargı mensuplarına ve adalet çalışanlarına yönelik finansal farkındalık toplantıları düzenleneceklerini kaydetti.

Eğitim amaçlı bu toplantılar sayesinde teknolojinin gelişimi ve finansal enstrümanların çeşitlenmesiyle gittikçe sofistike hale gelen sermaye piyasası ve finansal ürünlerin optimal kullanımının sağlanacağını aktaran Kırmaz, şunları dile getirdi:

"Finansal okuryazarlık platformu web sitesinde bütçe, bankacılık, kredi, kripto varlıklar, yatırım ve borsa olmak üzere altı farklı kategoride hazırlanan 55 adet eğitim videosunu izleyenlere katılım sertifikası verilecek. Ayrıca eğiticilerin eğitimi kapsamında da programlar ve finansal okuryazarlık seminerleri düzenlenebilecek. Bu vesileyle Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Ömer Gönül nezdinde bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çalışmaların yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum." - ANKARA