Spor tutkunları organ nakli için sanal koşuda bir araya gelecek

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız- Run For Life" koşu etkinliği sanal olarak gerçekleştirilecek.

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinirliği arttırmak amacıyla Medicana Sağlık Grubu'nun desteğiyle 21-24 Ekim'de sanal koşu düzenlenecek.

Koşu, bu yıl binlerce gönüllünün katılımıyla 21 Ekim'de start alacak. Spor tutkunlarını sanal koşuda bir araya getirecek organizasyonda, Türkiye genelinde organ nakli bekleyen 27 binin üzerindeki hastaya dikkat çekilerek organ bağışı çağrısında bulunulacak. Sanal koşuya katılacak gönüllüler, istedikleri yerden yarışa katılabilecek.

Sporseverler, kendi belirledikleri 5 kilometre uzunluğundaki parkurda 21 Ekim'de saat 00.00'dan 24 Ekim'de 23.59'a kadar istedikleri bir zaman diliminde koşabilecek. Ölçümde, akıllı saatler veya mobil uygulamalar kullanılacak.

Türkiye'nin her yerinden katılım sağlanabilecek

Yarışa katılmak isteyen katılımcılar www.runforlife.com.tr sitesi üzerinden koşuya ücretsiz olarak kayıt olabilecek. Sanal koşu ile Türkiye'nin her yerinden bu anlamlı hedef için koşmak isteyen kişiler, kayıt yaptırıp koşabilecek. Katılımcılar; yarış öncesinde göğüs numarası, madalya, yarış tişörtü ve hijyen setinden oluşan yarış kitini internet sitesinin kayıt ekranında belirtilen ve kendilerine uygun olan lokasyonda bulunan Medicana Hastaneleri'nden 21 Ekim-23 Ekim'de alabilecek.

Dereceye girenler, internet sitesinden 27 Ekim itibarıyla ilan edilecek.