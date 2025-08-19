Spot Doğal Gaz Fiyatı 14 Bin 424 Lira - Son Dakika
Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatı 14 Bin 424 Lira

19.08.2025 14:31
Dün spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 14.424 lira, toplam işlem hacmi ise 4,8 milyon lira.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 424 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 846 bin 427 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 458 bin 825 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 424 lira, gaz ticaret miktarı da 336 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 145 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 702 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 145 milyon 755 bin 183 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 145 milyon 877 bin 416 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
