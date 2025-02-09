Spot Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 900 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 18 milyon 215 bin 610 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 17 milyon 733 bin 750 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 900 lira 57 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 412 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 545 lira 6 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 255 lira 54 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 292 milyon 181 bin 933 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 291 milyon 672 bin 429 metreküp olarak kayıtlara geçti.