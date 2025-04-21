Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 672 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 26 milyon 572 bin 843 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 42 milyon 204 bin 505 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 672 lira 88 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 140 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 306 lira 52 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 39 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 137 milyon 39 bin 342 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 136 milyon 381 bin 23 metreküp olarak kayıtlara geçti.