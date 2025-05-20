Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 785 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 221 bin 355 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 18 bin 60 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 785 lira 36 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 307 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 474 lira 63 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 96 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 689 bin 918 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 103 milyon 593 bin 530 metreküp olarak kayıtlara geçti.