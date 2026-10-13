Spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi dün 1 milyon 971 bin 741 liraya geriledi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 143 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 971 bin 741 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 582 bin 800 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 143 lira 12 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 103 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 100 lira 28 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 185 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 121 milyon 255 bin 754 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 121 milyon 300 bin 369 metreküp olarak kayıtlara geçti.