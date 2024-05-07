Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 680 Lira

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 680 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 699 bin 390 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 12 bin 121 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 680 lira, gaz ticaret miktarı ise 351 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 214 lira, satış fiyatı ise 10 bin 146 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 123 milyon 142 bin 106 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 123 milyon 301 bin 87 metreküp olarak kayıtlara geçti.