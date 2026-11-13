Spot doğal gazda 1000 metreküp için referans fiyat 20 bin 560 lira olarak belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 560 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 106 bin 320 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 539 bin 684 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 560 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 297 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 588 lira, satış fiyatı ise 19 bin 532 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 199 milyon 147 bin 326 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 198 milyon 973 bin 773 metreküp olarak kayıtlara geçti.