Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

28.03.2026 14:31
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 299 lira 99 kuruş, en düşük 79 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,3 azalarak 537 milyon 246 bin 88 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 299 lira 99 kuruş, en düşük saat 13.00'te 79 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 918 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1043 lira 53 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 164 lira 91 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ankara, Finans, Enerji

