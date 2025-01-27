Spot Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma

Yarın megavatsaat elektrik fiyatı 3 bin lira ile 1423 lira 20 kuruş arasında belirlendi.

27.01.2025 16:19
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1423 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,6 düşüşle 1 milyar 630 milyon 65 bin 715 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ve 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1423 lira 20 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 412 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 419 lira 73 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1923 lira 10 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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