Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

02.05.2022 14:25
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 850 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 850 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 29 milyon 281 bin 350 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 62 milyon 478 bin 580 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 850 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 471 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 205 lira 50 kuruş, satış fiyatı 11 bin 494 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 82 milyon 563 bin 752 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 86 milyon 696 bin 850 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika


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