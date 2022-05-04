Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 850 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 78 milyon 364 bin 50 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 104 milyon 611 bin 800 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 850 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 6 milyon 613 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 205 lira 50 kuruş, satış fiyatı 11 bin 494 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 77 milyon 286 bin 332 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 84 milyon 514 bin 38 metreküp olarak kayıtlara geçti.