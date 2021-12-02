Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1217 lira, en düşük 575 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 3,21 azalarak 510 milyon 663 bin 103 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00 ve 18.00'de 1217 lira, en düşük saat 04.00'te 575 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 850 lira 33 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 858 lira 50 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1217 lira, en düşük 697 lira 99 kuruştan işlem gördü