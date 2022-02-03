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Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada elektrik fiyatları

03.02.2022 14:21
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1524 lira, en düşük 795 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1524 lira, en düşük 795 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,3 azalarak 672 milyon 957 bin 787 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-23.00 saatlerinde 1524 lira, en düşük saat 04.00'te 795 lira 81 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1361 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1376 lira 77 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün tüm saatlerde 1524 lira, en düşük 795 lira 87 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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