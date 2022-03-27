Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

27.03.2022 14:16
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1745 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1745 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,5 azalarak 539 milyon 57 bin 896 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1745 lira olarak tespit edildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün de tüm saatlerde 1745 lira olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika


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