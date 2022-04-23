Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den TTSO'ya ziyaret - Son Dakika
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Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den TTSO'ya ziyaret

23.04.2022 16:16
Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den TTSO'ya ziyaret

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Sri Lanka Trabzon Fahri Konsolosu Atilla Ataman ile TTSO yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette Büyükelçi Mohamed Rizvi Hassen ile iş birliği konuları görüşüldü.

Ülkesindeki gelişmeleri anlatan ve birçok ticari fırsatlar bulunduğunu belirten Büyükelçi Hassen, Sri Lanka'da ekonomisi güçlü iş adamlarının Trabzon ile ikili ilişkileri geliştirebileceğini aktardı.

Bütün dünyada olduğu gibi Kovid-19 salgını sonrası Sri Lanka ekonomisinin de toparlanmaya çalıştığını vurgulayan Hassen, "Bu zor dönemde dahi Trabzon'a iş birliği görüşmeleri yapmak üzere gelmemin bir nedeni var. Zor dönemlerin her zaman önemli fırsatlar da yaratacağının bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TTSO Başkanı Hacısalihoğlu ise Sri Lanka ile Trabzon arasındaki ticareti artırmayı istediklerinin altını çizdi.

Hacısalihoğlu, Sri Lanka'nın ne kadar önemli bir ülke olduğunu bildiklerini belirterek, "Amacımız geçmişteki çalışmalarımızı daha ileri seviyeye çıkarmaktır. Sri Lanka ile Trabzon arasında online ortamda toplantı düzenleyelim ve konulara göre de ticari geleceğimizi planlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon'da 4 organize sanayi bölgesinde birçok sektörde üretim yapıldığına işaret eden Hacısalihoğlu, 100'ün üzerinde ülkeye 1 milyar 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini aktardı.

Ziyaretin anısına Hacısalihoğlu, Büyükelçi Hassen'e plaket takdim etti.

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Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Trabzon, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den TTSO'ya ziyaret - Son Dakika


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