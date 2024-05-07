Standart Altının Kilogram Fiyatı Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Standart Altının Kilogram Fiyatı Düştü

Standart Altının Kilogram Fiyatı Düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 430 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 440 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 düşüşle 2 milyon 430 bin lira oldu. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 497 milyon 104 bin 542,55 lira, işlem miktarı ise 615,10 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 528 milyon 776 bin 63,83 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ve Ziraat Bankası olarak sıralandı.

07.05.2024 16:46  Güncelleme: 16:50
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 430 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 440 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 düşüşle 2 milyon 430 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 445 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 497 milyon 104 bin 542,55 lira, işlem miktarı ise 615,10 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 528 milyon 776 bin 63,83 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ve Ziraat Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.445.000,002.353,20

En Düşük2.430.000,002.344,00

En Yüksek2.440.000,002.351,00

Kapanış2.430.000,002.351,00

Ağırlıklı Ortalama2.433.049,902.345,58

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.497.104.542,55

Toplam İşlem Miktarı (Kg)615,10

Toplam İşlem Adedi33

Kaynak: AA

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