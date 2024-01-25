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Standart Altının Kilogram Fiyatı Geriledi - Son Dakika
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Standart Altının Kilogram Fiyatı Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 52 bin liraya geriledi. Altın piyasasında en düşük 1 milyon 950 bin lira, en yüksek 2 milyon 60 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 azalışla 2 milyon 52 bin liraya geriledi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 65 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 30 milyon 244 bin 372,97 bin lira, işlem miktarı ise 2.047,12 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 125 milyon 819 bin 845,33 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Ziraat Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ve Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Standart Altının Kilogram Fiyatı Geriledi
25.01.2024 - 17:57,  Güncelleme: 18:25
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 52 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 950 bin lira, en yüksek 2 milyon 60 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 azalışla 2 milyon 52 bin liraya geriledi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 65 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 30 milyon 244 bin 372,97 bin lira, işlem miktarı ise 2.047,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 125 milyon 819 bin 845,33 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Ziraat Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ve Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.065.000,002.020,00

En Düşük1.950.000,002.005,00

En Yüksek2.060.000,002.118,15

Kapanış2.052.000,002.005,00

Ağırlıklı Ortalama1.992.883,582.023,86

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.030.244.372,97

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.047,12

Toplam İşlem Adedi???????129

Kaynak: AA
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Borsa İstanbul, Ziraat Bankası, KMTP, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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