STM'nin KUZGUN Kamikaze İHA'sı Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

STM'nin KUZGUN Kamikaze İHA'sı Tanıtıldı

STM\'nin KUZGUN Kamikaze İHA\'sı Tanıtıldı
05.05.2026 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STM, 1000 km menzil ve yüksek patlayıcıyla donatılmış KUZGUN'u SAHA 2026'da tanıttı.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, milli imkanlarla geliştirdiği, 1000 kilometrenin üzerindeki menzili ve yüksek patlayıcı harp başlığıyla dikkati çeken kamikaze İHA sistemi "KUZGUN"u, SAHA 2026'da ilk kez vitrine çıkardı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı devam ediyor.

Milli imkanlarla geliştirilen sistem, 1000 kilometrenin üzerindeki uçuş menzili, 6 saate varan havada kalış süresi, 200 kilogram kalkış ağırlığıyla dikkati çekerken 3 bin 500 metre irtifada etkin operasyon kabiliyeti sunuyor.

Yüksek patlayıcı harp başlığı, düşük radar izi ve yüksek infilak gücü sayesinde stratejik hedeflere karşı yüksek etki oluşturması hedeflenen KUZGUN, önceden tanımlanmış rota ve hedef bilgileri doğrultusunda tam otonom uçuş icra edebiliyor.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, KUZGUN'un tanıtımında yaptığı konuşmada, son dönemde savaş sahalarında uzun menzilli, yüksek taşıma kapasitesine sahip ve daha etkin görev icra edebilecek mühimmatlara ihtiyacın belirgin şekilde arttığını ifade etti.

KARGU ile başlayan teknoloji geliştirme çalışmalarının yeni ürünler ve kabiliyetlerle sürekli ilerlediğini belirten Güleryüz, bu sürecin daha gelişmiş bir versiyonu olan KUZGUN'a ilişkin şunları söyledi:

"STM, özellikle askeri denizcilik olmak üzere, ülkemizin ileri mühendislik gerektiren birçok alanında, çok farklı alanlarda ürünler çıkartıyor. Bunların en önemlilerinden biri de aslında taktik İHA sistemleri. STM olarak özellikle otonomi konusunda 2018'de envantere soktuğumuz KARGU ile başlayan teknoloji geliştirme çalışmalarımız, sürekli adım adım yeni ürünlerle, yeni yetkiliklerle devam ediyor. Hepimiz farkındayız, aslında son dönemlerde savaş sahasında gerçekten uzun menzilli, oldukça yüksek kapasitede mühimmat taşıyabilecek, 1000 kilometrenin üzerine çıkabilecek ve çok daha etkin olabilecek mühimmat ihtiyaçları da var. İnşallah KUZGUN ile beraber başta silahlı kuvvetlerimiz, sonrasında dost ve müttefik ülkeler için ileride savaş alanında oyun değiştirici, oldukça maliyeti etkin ve bir taraftan da son derece etkili bir ürün çıkmış olacak. STM'nin hem tasarım gücü hem de milli mühendislik gücüyle ve mümkün olduğu kadar da ekosistemimizde bulunan firmalarla işbirliği yaparak yerli ve milli ürünleri bu ürün bünyesinde de kullanarak bir ürünü ortaya çıkarttık. Hayırlı olsun diyorum."

KUZGUN, pist altyapısına ihtiyaç duymuyor

Bu arada, STM'den yapılan yazılı açıklamada verilen bilgiye göre KUZGUN, milli yazılımlarla donatılmış altyapısı, elektronik harbe dayanıklı seyrüsefer sistemi ve alçak irtifa uçuş kabiliyetiyle en zorlu coğrafyalarda dahi yüksek hassasiyetle görev icra edebilecek şekilde tasarlandı.

Modern harp sahasında "sessiz ama etkili" bir güç çarpanı olarak konumlandırılan sistem, özellikle sınır ötesi operasyonlar ile düşman hatlarının gerisindeki kritik hedeflerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kabiliyetleriyle öne çıkıyor.

Aerodinamik yapısı sayesinde yüksek beka kabiliyeti sunan KUZGUN, pist altyapısına ihtiyaç duymadan mobil kara platformları veya sabit fırlatıcılar üzerinden roket destekli kalkış gerçekleştirebiliyor. Bu özellik, sahada operasyonel esnekliği artıran unsurlar arasında değerlendiriliyor.

Yoğun GNSS karıştırmasının yaşandığı çatışma ortamlarına karşı optimize edilen sistem, karıştırmaya dayanıklı seyrüsefer mimarisi ve GNSS destekli hassas koordinat dalışı kabiliyetiyle hedeflerine yüksek isabet oranıyla ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi STM'nin KUZGUN Kamikaze İHA'sı Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı
Maliye’den sporculara büyük denetim: 5 milyar liralık beyan dışı kazanç tespit edildi Maliye'den sporculara büyük denetim: 5 milyar liralık beyan dışı kazanç tespit edildi
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:11:54. #7.12#
SON DAKİKA: STM'nin KUZGUN Kamikaze İHA'sı Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.