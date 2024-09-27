STM, TEKNOFEST 2024\'te Yenilikçi Teknolojilerini Sergiliyor

Ekonomi

STM, 2- 6 Ekim'de yenilikçi ve milli teknolojilerini, TEKNOFEST 2024'te sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, STM, gençlere yönelik proje ve yarışmalarla savunma sanayisinin geleceğine katkı sunmaya devam ediyor. STM, 2-6 Ekim'de Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenecek, havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yerini alacak.

World Drone Cup'ın (WDC) yürütücülüğünü üstlenen STM, drone yarışçılarını TEKNOFEST 2024'te buluşturacak. TEKNOFEST'in büyük uluslararası yarışması olan WDC'de pilotlar özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı droneler ile mücadele edecek.

Japonya'dan Brezilya'ya Ukrayna'dan Amerika'ya kadar 32 farklı ülkeden 32 yarışmacının yarışacağı WDC'de, birinciye 100 bin lira, ikinciye 80 bin lira, üçüncüye 60 bin lira para ödülü verilecek.

Dünya Drone Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek yarışmacı ise, Teknofest Drone Şampiyonası'nda (TDŞ) belli olacak. 2-3 Ekim'deki TDŞ finalinde 16 Türk yarışmacı sahne alacak ve birinci olan WDC'de yarışacak. TDŞ'de dereceye girenlere toplamda 120 bin lira para ödülü ve malzeme desteği de sağlanacak. WDC'de ise pist başı 4 Ekim'de başlayacak ve 6 Ekim'de sona erecek.

KARGU ve MİLGEM gençlerle buluşacak

STM, teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan TEKNOFEST 2024'te milli mühendislik gücüyle geliştirdiği teknolojilerini gençlerle buluşturacak. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni olan MİLGEM'in 5. Gemisi TCG İSTANBUL, Türkiye'nin küçük boyutlu ilk milli denizaltısı STM500, Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU ve milli gözcü İHA TOGAN'ın maketleri STM standında sergilenecek.

TEKNOFEST boyunca STM standında gençlere ve çocuklara yönelik birçok etkinlik yer alacak. Festivale katılanlar, STM standında yer alacak "Dijital Hafıza Oyunu" ile savaş gemileri ve İHA'ları bulmaya çalışacak. STM standında minikler hayallerindeki gemi, denizaltı, uçak ve İHA'ları kağıda dökerek yeteneklerini sergileyecek ve dijital uzay alanında gerçeğe dönüştürecek. Ayrıca en iyi üç tasarım 3D yazıcılarla gerçeğe dönüşecek. Buna ek olarak çocuklara, Türkiye'nin ilk döner kanatlı mini vurucu İHA'sı KARGU ve Türkiye'nin ilk milli korvet projesi MİLGEM'in 3 boyutlu maketleri verilerek becerileri doğrultusunda tamamlamaları istenecek.

Türkiye'nin "Siber Vatan" mücadelesinde önemli görevleri bulunan STM, siber güvenlik alanına ilgi duyan gençlere interaktif ve eğlenceli bir deneyim sunacak. STM standında özel olarak oluşturulan siber güvenlik odasında gençler, hazırlanan zorlu sorular ve görevleri yerine getirerek, siber güvenlik dünyasına giriş yapacak.

STM standını ziyaret eden öğrenciler ise yetkinlik dijital anketi aracılığıyla, STM'de hangi mühendislik alanında çalışabileceğini deneyimleyecek. STM'nin staj, aday mühendislik ve kariyer fırsatları hakkında bilgi alabilecek. STM, düzenleyeceği yarışmalar ve sürpriz hediyelerle, gençlere teknoloji temelli bir fuar yaşatacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, TEKNOFEST'in teknoloji ve yeniliğin, gençlere ulaştığı, onların bu alandaki potansiyellerini keşfetmelerine olanak sağlayan bir alan olduğunu belirterek, "STM olarak, bu festivalde yer almaktan ve Türkiye'nin öncü savunma teknolojilerini gençlerimizle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Etkinlikler ve yarışmalar aracılığıyla, gençlerimizin bilim ve mühendislik alanlarında kendilerini göstermelerine ve yeni ufuklar keşfetmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Milli teknolojilerimizi geleceğimizin teminatı gençlerimizle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.