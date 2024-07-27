STSO Başkanı Zeki Özdemir: Eğitimde Tasarruf Yapılmamalı - Son Dakika
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Ekonomi

STSO Başkanı Zeki Özdemir: Eğitimde Tasarruf Yapılmamalı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, taşımalı eğitim sistemi ile öğrenim gören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilere öğle yemeği verilmesi ve ücretsiz servis konusunun tasarruf tedbirlerine takıldığını belirterek eğitimde tasarrufun yapılmaması gerektiğini ifade etti.

27.07.2024 15:58
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, taşımalı eğitim sistemi ile öğrenim gören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilere öğle yemeği verilmesi ve ücretsiz servis konusunun tasarruf tedbirlerine takıldığını belirterek eğitimde tasarrufun yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Sivas Organize Sanayi Bölgesi Sanayiciler Derneği (SOSAD) tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Programa, STSO Başkanı Zeki Özdemir'in yanı sıra, Birinci OSB Müdürü Emre Torun, TOBB Sivas Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Şeyda Haksever, SOSAD Başkanı İsmail Timuçin, SOSAD Yöneticileri ve çok sayıda sanayici katıldı. Burada sanayicilere hitap eden Başkan Özdemir, Sivas'ta bulunan bütün organize sanayi bölgelerinin cazibe merkezi kapsamına alınması gerektiğini belirtti.

Mesleki eğitim ve meslek liselerinin önemine vurgu yapan Özdemir, meslek liselerinin iş gücü piyasasına belirli bir meslek alanında uzmanlaşmış nitelikli elemanlar kazandırdığını söyledi. Ayrıca, ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunduğunu belirterek üretkenlikle birlikte, ekonomik verimliliği de desteklediğini sözlerine ekledi.

"Meslek liselerimizi cazip hale getirmeliyiz"

Meslek liselerinin genellikle endüstri ile yakın iş birliği içinde çalıştığını söyleyen STSO Başkanı Özdemir, sunduğu çeşitli teknik ve mesleki hizmetlerle toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Sivas Birinci Organize Sanayi bölgesinde bulunan ve taşımalı eğitim sistemi ile öğrenim gören Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilere öğle yemeği verilmesi ve ücretsiz servis konusunun, tasarruf tedbirlerine takıldığı bilgisini aldıklarını ifade eden STSO Başkan Zeki Özdemir, "Tasarruf elbette olmalı, hepimizin tasarruf yapması gerekli ancak eğitimde tasarruf olmaz. Meslek liselerimizi cazip hale getirmek ve daha değerli kılmak için oradaki öğrencilerimizin eğitimlerine de katkı koymak anlamında bu desteklerin devam etmesini talep ediyoruz. Bu sorunun ortadan kalkması için hep birlikte çözüm arayışı içerisinde olacağımızı sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

"Nitelikli elemanlarımızın kamuda istihdam edilmesi işletimlerimizi mağdur ediyor"

TÜRASAŞ'ın eleman almak için ilana çıkmasının mensuplarını tedirgin ettiğini belirten Başkan Özdemir, "Her türlü zorluğa rağmen, büyük bir emek ve gayretle işletmelerimizde yetiştirdiğimiz nitelikli elemanlarımızın kamu kurumlarında değerlendirilmesi işletmelerimizi mağdur etmekte hatta sanayideki üretime de engel olmaktadır. Uzun yıllar boyunca çalışarak mesleki kariyerini işletmelerimizde elde etmiş olan elemanlarımız kamuda değerlendirilmektedir. Bu konudaki talebimiz ise; kamuya eleman alınırken niteliklerinin yanına yaş sınırlaması getirilmeli ya da meslek liselerinin son sınıf öğrencileri veya yeni mezun olan öğrenciler tercih edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Programda Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar istişare edilip, sanayicilerin sorun ve talepleri görüşüldü. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi STSO Başkanı Zeki Özdemir: Eğitimde Tasarruf Yapılmamalı - Son Dakika

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