STSO'da Meslek Komiteleri Yeniden Sınıflandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

STSO'da Meslek Komiteleri Yeniden Sınıflandırıldı

STSO\'da Meslek Komiteleri Yeniden Sınıflandırıldı
13.02.2026 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, meslek komitelerini güncelleyerek temsil gücünü artırdı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), komite yapılanmasını daha adil ve güncel hale getirmek amacıyla yürüttüğü NACE kodları ve meslek komitelerinin yeniden sınıflandırılması çalışmalarını tamamladı. Çalışma, meclis üyelerinin yoğun katılımı ve yaklaşık yüzde 90 oy çokluğuyla kabul edildi.

STSO Başkanı Zeki Özdemir, meslek komitelerinin sınıflandırılmasının komitelerin görüşleri doğrultusunda şekillendiğini belirterek, istişare sürecinin komite toplantılarıyla başladığını ve meclis iradesiyle kurulan komisyon çalışmalarıyla devam ettiğini söyledi. Özdemir, yeni gelişen iş alanları ve değişen sektör yapılarının dikkate alınarak komite yapılanmasının yeniden değerlendirildiğini ifade etti. Çalışmanın temel amacının üyelerin iştigal konularına uygun komitelerde temsil edilmesi olduğunu vurgulayan Özdemir, birbiriyle ilgili sektörlerin aynı çatı altında toplanmasının, ilgisiz sektörlerin ise aynı komite içerisinde yer almamasının hedeflendiğini kaydetti. Özdemir, mümkün olduğu kadar fazla komite oluşturularak üyelerin STSO çatısı altında güçlü şekilde temsil edilmesinin amaçlandığını belirtti. Sanayici kimliğiyle sürecin önemine dikkat çeken Özdemir, "Sivas Ticaret ve Sanayi Odamızda sanayicilerimiz artık mevcut sayısından daha fazla kişiyle ve daha fazla üyeyle temsil edilecektir" dedi. Yürütülen NACE düzenlemelerinin seçim kaygısından uzak gerçekleştirildiğini vurgulayan Özdemir, çalışmaların üyelerin memnuniyeti esas alınarak tamamlandığını ifade etti. Düzenlemelerin seçim atmosferine girilmeden yapılmasının, sürecin iyi niyetle yürütüldüğünün göstergesi olduğunu dile getirdi. STSO Meclis Başkanı Osman Yıldırım ise oda tarihinde ilk kez komisyon kurularak NACE çalışmasının seçim kaygısı olmadan tamamlandığını söyledi. Çalışmanın yaklaşık yüzde 90 oy çokluğuyla kabul edildiğini belirten Yıldırım, Başkan Özdemir ve komisyon üyelerine teşekkür etti. Düzenleme ile meclis üye sayısının 67'den 78'e yükseldiğini kaydeden Yıldırım, daha fazla meclis üyesinin Sivas'a hizmet etme imkanı bulacağını ifade etti. Sanayici grubunun temsil gücünün artırıldığını belirten Yıldırım, 24 sanayiciye daha geniş bir temsil ve seçilme imkanı sağlandığını dile getirdi. Yeni sınıflandırma kapsamında STSO bünyesinde toplam 30 meslek komitesi oluşturulduğu bildirildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi STSO'da Meslek Komiteleri Yeniden Sınıflandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
Türkiye’nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
UEFA açıkladı İşte temsilcilerimizin Avrupa’da elde ettiği gelirler UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler

16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
16:22
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
15:45
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt’u Fenerbahçe kaptı
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
14:15
Kenti hortum vurdu Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Kenti hortum vurdu! Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 16:57:07. #7.11#
SON DAKİKA: STSO'da Meslek Komiteleri Yeniden Sınıflandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.