STSO\'da Meslek Komiteleri Yeniden Sınıflandırıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), komite yapılanmasını daha adil ve güncel hale getirmek amacıyla yürüttüğü NACE kodları ve meslek komitelerinin yeniden sınıflandırılması çalışmalarını tamamladı. Çalışma, meclis üyelerinin yoğun katılımı ve yaklaşık yüzde 90 oy çokluğuyla kabul edildi.

STSO Başkanı Zeki Özdemir, meslek komitelerinin sınıflandırılmasının komitelerin görüşleri doğrultusunda şekillendiğini belirterek, istişare sürecinin komite toplantılarıyla başladığını ve meclis iradesiyle kurulan komisyon çalışmalarıyla devam ettiğini söyledi. Özdemir, yeni gelişen iş alanları ve değişen sektör yapılarının dikkate alınarak komite yapılanmasının yeniden değerlendirildiğini ifade etti. Çalışmanın temel amacının üyelerin iştigal konularına uygun komitelerde temsil edilmesi olduğunu vurgulayan Özdemir, birbiriyle ilgili sektörlerin aynı çatı altında toplanmasının, ilgisiz sektörlerin ise aynı komite içerisinde yer almamasının hedeflendiğini kaydetti. Özdemir, mümkün olduğu kadar fazla komite oluşturularak üyelerin STSO çatısı altında güçlü şekilde temsil edilmesinin amaçlandığını belirtti. Sanayici kimliğiyle sürecin önemine dikkat çeken Özdemir, "Sivas Ticaret ve Sanayi Odamızda sanayicilerimiz artık mevcut sayısından daha fazla kişiyle ve daha fazla üyeyle temsil edilecektir" dedi. Yürütülen NACE düzenlemelerinin seçim kaygısından uzak gerçekleştirildiğini vurgulayan Özdemir, çalışmaların üyelerin memnuniyeti esas alınarak tamamlandığını ifade etti. Düzenlemelerin seçim atmosferine girilmeden yapılmasının, sürecin iyi niyetle yürütüldüğünün göstergesi olduğunu dile getirdi. STSO Meclis Başkanı Osman Yıldırım ise oda tarihinde ilk kez komisyon kurularak NACE çalışmasının seçim kaygısı olmadan tamamlandığını söyledi. Çalışmanın yaklaşık yüzde 90 oy çokluğuyla kabul edildiğini belirten Yıldırım, Başkan Özdemir ve komisyon üyelerine teşekkür etti. Düzenleme ile meclis üye sayısının 67'den 78'e yükseldiğini kaydeden Yıldırım, daha fazla meclis üyesinin Sivas'a hizmet etme imkanı bulacağını ifade etti. Sanayici grubunun temsil gücünün artırıldığını belirten Yıldırım, 24 sanayiciye daha geniş bir temsil ve seçilme imkanı sağlandığını dile getirdi. Yeni sınıflandırma kapsamında STSO bünyesinde toplam 30 meslek komitesi oluşturulduğu bildirildi. - SİVAS