Su Sorunu ve Tarımda Planlı Üretim

13.09.2025 19:02
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, suyun kıymetine dikkat çekerek planlı üretime geçileceğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, suyun önemine değinerek, "İzinsiz kuyular vasıtasıyla çektiğimiz su, muhtemelen torunlarımızın suyu. Evlatlarımızın suyunu geçeli çok oldu. Bizim artık suyun değerini damla damla bilmemiz gerekiyor." dedi.

Biga'nın Gümüşçay beldesine bağlı Eğridere köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Çeltik Hasadı Tarla Günü etkinliği düzenlendi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, etkinlikte yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin verimli topraklarıyla, güzellikleriyle ve bu topraklar üzerinde yaşayan çalışkan insanlarıyla bir üretim merkezi olduğunu ifade etti.

Çanakkale'de nüfusun yaklaşık yüzde 38'inin kırsal bölgede yaşadığını belirten Toraman, "Bu bizim için büyük bir avantaj, Türkiye ortalamasının bir hayli üstündeyiz. Tarım ve hayvancılıkla meşgul olan üreticilerimiz teknolojideki değişiklikleri, gelişmeleri yakından takip eden üreticiler." dedi.

Toraman, iklim değişikliğinin bilimsel bir gerçek olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yapacağımız planlamada birinci sıraya suyu yazacağız. Suya göre üretim yapacağız. Sulama teknolojisi gelişiyor. Bakanlığımızın büyük destekleriyle hayata geçirilen çeltik üretiminde damlama sulama teknolojisini tanıtıyoruz, duyuruyoruz. Aklın yolu bir. Bizim bu damlama sistemi veya sulama teknolojilerini değiştirmemiz lazım. Çanakkale'de 180 bin dekarlık silajlık mısır üretiminin 150 bin dekarı damlama sulama ile sulanıyor. Çeltikte bu sene 95 bin dekar ekiliş oldu Çanakkale genelinde. Bu yöntemle ekiliş yapılan miktar maalesef 3 bin dönüm civarında. Bunu artırmamız lazım."

"Planlı üretime geçtik"

Bakan Yardımcısı Gizligider de Çanakkale'nin Bakanlık için bir laboratuvar kenti olduğunu, Türkiye'deki ürün deseninin neredeyse yüzde 80'inin Çanakkale'de bulunduğunu söyledi.

Son 30 yılın ortalamasıyla geçen yılın yağış ortalamasının mukayesesine ilişkin bilgi veren Gizligider, Türkiye genelinde yüzde 26 düşüş yaşandığını aktardı.

Gizligider, su sorunu konusunda herkesin üzerine düşen çok önemli görevler olduğunu belirterek, "İzinsiz kuyular vasıtasıyla çektiğimiz su, muhtemelen torunlarımızın suyu. Evlatlarımızın suyunu geçeli çok oldu. Bizim artık suyun değerini damla damla bilmemiz gerekiyor. İşte bu projenin de bu tarımsal laboratuvar kent olan Çanakkale'de kelimenin her anlamıyla mübarek olan bu topraklarda başlamasının sebebidir." diye konuştu.

Türkiye'nin tarımda doğru yolda olduğunu vurgulayan Gizligider, "Türkiye'de 40-50 yıldır konuşulan, 'Üretim planlamasına ne zaman geçeceksiniz?' 'Planlı üretime bu ülke niye geçmiyor?' sorusunu tozlu raflara kaldırdık. 2024 yılı itibarıyla hayvansal üretimde, 2025 yılı itibarıyla bitkisel üretimde artık planlı üretime geçtik." dedi.

Gizligider, fazla sulamanın tuzlanma gibi riskleri de beraberinde getirdiğini dile getirerek, "Artık su adeta damarımızdaki kan. Bunu bu değerde yaşamaktan başka bir seçeneğimiz kalmadı. ya da B şıkkımız var. Söyleyeyim o seçeneği. Çok değil 5 yıl sonra herhangi bir şeyi planlamaya herhangi bir şeyin damlamasına, sulamasına kontrolüne, denetimine ihtiyaç kalmayabilir. Böyle bir işin arifesindeyiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de bu yıl fazlasıyla hissedilen küresel ısınma sorununa değinerek, bazı yerlerde içme suyu bazı yerlerde ise sulama suyu sıkıntısı yaşandığını hatırlattı.

Üreticinin, bu yıl çeltikteki kısıtlamalarla ilgili üzerlerine düşeni yaptığını ifade eden Gider. "Su hepimizin. Suyun sahibi olmaz ve bunun belli bir düzen içinde kullanılması gerekir. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren de üretim deseni oluşturulurken birinci önceliğimiz su olacak." dedi.

Konuşmaların ardından Gümüşçay Belediye Başkanı Hasan Kırım ile Tarım Orman Bakanlığı Genç Çiftçi Konseyi Çanakkale Temsilcisi Ömer Mert Ergün, Bakan Yardımcısı Gizligider'e günün anısına hediye verdi.

Programda Çanakkale'deki orman yangınlarından etkilenen 6 arıcıya 707 kovan, 5 yetiştiriciye 134 küçükbaş hayvan verildi.

Dua okunması ve kurban kesilmesinin ardından bir üreticiye ait tarlada çeltik hasadı gerçekleştirildi. Vali Toraman, Bakan Yardımcısı Gizligider ve Milletvekili Gider de hasat makinesine bindi.

Etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, belediye başkanları, oda başkanları ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA

