Su Ürünleri Sektörüne Stratejik Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Su Ürünleri Sektörüne Stratejik Destek

Su Ürünleri Sektörüne Stratejik Destek

Bakan Kacır, su ürünleri sektörünün ekonomik katkılarını ve destekleri vurguladı.

16.05.2025 15:50
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Su ürünleri sektörü, kadim denizcilik mirasımızı üretime, ihracata ve istihdama dönüştüren stratejik bir alan" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sinop Organize Sanayi Bölgesi'nde Avrupa Birliği destekli Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından hayata geçirilen 'Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Kacır, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada 16'ncı sırada yer aldığını belirterek, "Uğruna savaşların verildiği, medeniyetlerin şekillendiği gıda, bugün de iklim değişikliği, pandemi ve küresel krizler nedeniyle en stratejik alanlardan biri haline geldi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde izlediğimiz politikalarla, yüksek verimli üretimi esas alıyor, kaynaklarımızı dengeli kullanarak gıda arz güvenliğini sağlıyoruz" diye konuştu.

'SU ÜRÜNLERİNE YÖNELİK 95 PROJEYE 321 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLADIK'

Türkiye'nin 3 tarafının denizlerle çevrili olduğunu söyleyen Bakan Kacır, su ürünleri sektörünün üretimden ihracata, istihdamdan kadın emeğine kadar çok boyutlu katkı sunduğunu vurguladı. Bakan Kacır, "Su ürünleri sektörü, kadim denizcilik mirasımızı ve eşsiz coğrafi avantajlarımızı üretime, ihracata ve istihdama dönüştüren alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sektörün gelişimi için önemli destekler sağlıyoruz. Son 22 yılda su ürünleri alanında 362 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu belgelerle 25,9 milyar liralık yatırımın ve 6 bin 100 kişilik istihdamın önünü açtık. Kalkınma Ajanslarımız aracılığıyla su ürünlerine yönelik 95 projeye 321 milyon lira destek sağladık. Teknoparklarımızda faaliyet gösteren 18 girişimin yenilikçi projelerini destekledik. Tüm bu çalışmalarımızla Türkiye, yıllık 1 milyon tonluk üretimle su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada 16'ncı sırada yer aldı. 2023 yılında su ürünleri ihracatımız 2 milyar doları aştı. Türk somonu artık bir dünya markası haline geldi" ifadelerini kullandı.

'SİNOP'TA 157 PROJEYE 521 MİLYON LİRA DESTEK VERDİK'

Sinop'un kalkınmasında KOBİ'lerin kilit rol oynadığını belirten Bakan Kacır, "Son 22 yılda KOSGEB aracılığıyla Sinoplu KOBİ'lere 887 milyon lira destek sağladık. Şehrimizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini harekete geçirmek üzere KUZKA eliyle 157 projeye toplam 521 milyon lira kaynak aktardık. Turizm altyapısına yönelik projeleri de destekledik. Ayancık Akgöl, Hamsilos Tabiat Parkı, Erfelek ve Sorkun Şelaleleri gibi doğal alanlarda altyapı ve üstyapı iyileştirmeleri gerçekleştirdik. 19'uncu yüzyılda inşa edilen Kuşüzümü Konağı'nı restore ederek Türkiye'nin ilk keten müzesi olarak Sinop'a kazandırdık. Ayrıca Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında lakerda ve su ürünleri üretim tesisi projesini hayata geçirdik. Böylece torik, palamut, hamsi, somon gibi yerel balıkların marinasyon ürünlere dönüştürülerek iç ve dış pazara sunulmasının önünü açtık" dedi.

Kaynak: DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, Yerel Yönetim, Denizcilik, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Tarım, Çevre, Yaşam, Sinop, Son Dakika

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