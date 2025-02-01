Su Verimliliği Seferberliği 2 Yaşında - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Su Verimliliği Seferberliği 2 Yaşında

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Su Verimliliği Seferberliği'nin 2. yaşını kutladı ve uygulamaları paylaştı.

01.02.2025 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, her geçen gün damla damla büyüyen "Su Verimliliği Seferberliği"nin 2 yaşını doldurduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya platformu X'ten Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Su Verimliliği Seferberliği ve Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı hesapları etiketlenerek, "Su Verimliliği Seferberliği"nin 2. yılına ilişkin paylaşım yapıldı.

Her geçen gün damla damla büyüyen "Su Verimliliği Seferberliği"nin 2 yaşını doldurduğu belirtilen açıklamada, seferberlik kapsamında hayata geçirilen uygulamalar şöyle sıralandı:

"- Ulusal Su Kurulu kuruldu.

Su Verimliliği Yönetmeliği hazırlandı.

Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı yayımlandı.

162 adet Su Verimliliği Rehberi yayımlandı.

62 adet belediye ile Belediye Su Kardeşliği Protokolü imzalandı.

Su Verimliliği Alt Kurullarında Havza ve İl Su Kurullarında su verimliliği konuları ulusal ve bölgesel ölçekte değerlendirildi.

Kurumlar arası işbirliği protokolleri imzalandı.

Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları Rehberi yayımlandı.

Uluslararası organizasyonlarda tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi.

Akran eğitimleri ile Su Gönüllüsü Gençler seferberliğe katıldı.

Su verimliliği eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenlendi."

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Su Verimliliği Seferberliği 2 Yaşında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:32 Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi
23:23 Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak
22:46 Trump’tan 3 ülkeye yaptırım kararı Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
21:27 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı
20:46 Türkiye’den BM Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz
09:46 Yağlarını aldıran Demet Akalın’dan çöl pozları Yağlarını aldıran Demet Akalın'dan çöl pozları
09:44 Mansur Yavaş, İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne geldi Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi
09:35 Altın altın olalı böyle fiyat görmedi Altın altın olalı böyle fiyat görmedi
09:34 Dün gece galibiyet alamadık Ülke puanında son durum belli oldu Dün gece galibiyet alamadık! Ülke puanında son durum belli oldu
09:30 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik
09:14 Üç gün sonra zorunlu Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek Üç gün sonra zorunlu! Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek
09:09 Yeşilçam’ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer’a yakalandı Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer'a yakalandı
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 01:52:23. #1.13#
SON DAKİKA: Su Verimliliği Seferberliği 2 Yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.