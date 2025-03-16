Şubat'ta Türkiye'de 112 bin konut satıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Şubat'ta Türkiye'de 112 bin konut satıldı

Şubat\'ta Türkiye\'de 112 bin konut satıldı

Erzurum'da 731 konut satışı gerçekleşti, Türkiye genelinde satış %20,1 arttı.

16.03.2025 09:32
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Erzurum'da 2025 yılı Şubat 731, Türkiye genelinde ise ayında 112 bin 818 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,1 oranında artarak 112 bin 818 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Erzurum, 2025 yılı Şubat konut satışında ülke sıralamasında 33. sırada yer aldı. Erzurum'da 2025 yılı Şubat ayı içinde satışı yapılan 731 konuttan; 79'u ipotekli ve 65'si diğer gruptan gerçekleşti. 259 konut ikinci el, 472 ise ilk el satış oldu. Erzurum'da 2024 yılında aynı dönemde 693 konut satışı gerçekleşmişti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Şubat'ta Türkiye'de 112 bin konut satıldı - Son Dakika

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