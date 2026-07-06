Sultaniye Üzümleri İçin Yoğun Hasat Hazırlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sultaniye Üzümleri İçin Yoğun Hasat Hazırlığı

Sultaniye Üzümleri İçin Yoğun Hasat Hazırlığı
06.07.2026 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl'ünde Sultaniye üzümü üreticileri hasat öncesi bakım çalışmalarıyla yoğun mesai harcıyor.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümünün yetiştirildiği Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda üreticiler, hasat öncesi bağlarda yoğun mesai harcıyor. İhracat kalitesinde ürün elde etmek isteyen üreticiler, ilaçlamadan sulamaya, budamadan salkım düzenlemeye kadar tüm bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümünün yetiştirildiği bağlarda üreticilerin yoğun mesaisi devam ediyor. Erkenci çeşitlerden Trakya İlkeren ve Süperyol üzümlerinde hasat hazırlıkları sürerken, Sultaniye üzüm üreticileri de bağlarını hasada en iyi şekilde hazırlamak için gece gündüz çalışıyor.

Üreticiler, bir yandan bağlarını dolu ve diğer olumsuz hava şartlarına karşı örtü sistemiyle korurken, diğer yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından belirlenen takvime uygun olarak B-Reçete Sistemi kapsamında reçeteli ilaçlamalarını gerçekleştiriyor. Sulama, gübreleme, koltuk alma, salkım düzeltme ve uzayan asma sürgünlerinin budanması gibi bakım çalışmaları da titizlikle yürütülüyor.

Bağlarda hasat sonuna kadar işlerin hiç bitmediğini belirten üreticiler, "Üzümlerimizi büyük oranda yaş olarak ihracata gönderiyoruz. Bu nedenle kaliteli ve sağlıklı ürün yetiştirmek zorundayız. Bunun için de bağlarımızda adeta 7 gün 24 saat çalışıyoruz. İşçilik ve üretim maliyetleri her geçen yıl artıyor ancak kaliteli ürün elde etmek için bakım çalışmalarını aksatmıyoruz." dedi.

Sarıgöl'de ova ve yayla kesimlerinde yaklaşık 113 bin dekarlık alanda dokuz farklı sofralık üzüm çeşidi yetiştiriliyor. Üretilen üzümlerin yaklaşık yüzde 80'i yaş olarak yurt içi ve yurt dışı pazarlarına gönderilirken, kalan yüzde 20'lik bölüm ise kurutmalık olarak değerlendiriliyor. İlçede Sultaniye başta olmak üzere çeşitli üzüm türlerinden pekmez ve gün balı üretimi de yapılarak ekonomiye katkı sağlanıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, İhracat, Sarıgöl, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sultaniye Üzümleri İçin Yoğun Hasat Hazırlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye’ye geçiş sürecinde kritik eşik ve tuzaklar Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde kritik eşik ve tuzaklar
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi
Batman’da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama Batman'da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
RTÜK’ten medya kuruluşlarına NATO Zirvesi uyarısı RTÜK'ten medya kuruluşlarına NATO Zirvesi uyarısı
Elazığ’da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu Elazığ'da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu
Balıkesir’de kamyonet dereye uçtu 2 ölü, 1 yaralı Balıkesir'de kamyonet dereye uçtu; 2 ölü, 1 yaralı

10:26
TOGG’dan tarihi görev Limuzin modeli NATO Zirvesi’nde hizmet verecek
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek
09:28
Ankara’daki NATO Zirvesi’ne saatler kala Trump’tan Meloni’yi çıldırtacak paylaşım
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım
09:28
TRT’den yeni gaf Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
09:17
Trump’ın hamlesi Dünya Kupası’na damga vurdu Tepkiler peş peşe geldi
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi
08:50
17 yıl sonra tarihi ziyaret Savunmadan FETÖ’ye kritik başlıklar masada
17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada
08:13
Sürücüler dikkat Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak
Sürücüler dikkat! Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 10:41:01. #7.12#
SON DAKİKA: Sultaniye Üzümleri İçin Yoğun Hasat Hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.