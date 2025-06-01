SunExpress, Cork-İzmir Uçuşlarına Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

SunExpress, Cork-İzmir Uçuşlarına Başladı

SunExpress, Cork-İzmir Uçuşlarına Başladı
01.06.2025 11:49
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SunExpress, 2025 yaz sezonunda Cork'tan İzmir'e direkt uçuşlar başlattı. Haftada iki seferle hizmet verecek.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2025 yaz sezonunda uçuş ağına İrlanda'nın Cork şehrini ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleşen ilk uçuş öncesi Cork Havalimanı'nda düzenlenen kutlamada, yolcular Türk mutfağından lezzetleri tanıma fırsatı buldu.

Cork- İzmir direkt tarifeli uçuşları, yaz sezonu boyunca haftada iki kez karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.

SunExpress, 2025 yazında Birleşik Krallık ve İrlanda'daki koltuk kapasitesini de bir önceki yıla göre yüzde 25 artırarak, yaklaşık 2 milyona çıkardı. Nisan'da başlayan Glasgow ve Liverpool uçuşlarının ardından, Cork hattı da bölgedeki büyümenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Şirket, Birleşik Krallık ve İrlanda'da 13 havalimanında hizmet veriyor.

Dublin'den Antalya ve Dalaman'a düzenlenen seferlere yoğun talebin ardından başlatılan Cork-İzmir uçuşlarıyla SunExpress, İrlanda'dan Ege kıyılarına erişimi kolaylaştırırken, İzmir'den seyahat edenlere de İrlanda'nın güneyindeki kente yeni bir seyahat seçeneği sunuyor.

Almanca konuşulan ülkelerin ardından Birleşik Krallık ve İrlanda, SunExpress'in odaklandığı ikinci pazar olarak öne çıkıyor. Şirketin 2025 yazında uçuş ağına eklediği 15 yeni rotanın 7'si de bu pazardan geliyor.

"Üstün kalitede seyahat deneyimi sunma taahhüdümüzü daha da güçlendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Grup Satış Kıdemli Müdürü Tobias Bracht, Cork Havalimanı'ndan İzmir'e ilk uçuşlarını gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Bracht, uçuş ağlarını genişletme stratejilerini yansıtan yeni rotanın, İrlanda operasyonlarına verdikleri önemi de ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Cork'tan gelen misafirlerimize İzmir'in zengin kültürünü, tarihini ve sunduğu eşsiz deneyimleri keşfetme fırsatı sunduğumuz bu yeni hatla birlikte yolcularımıza cazip destinasyonlar ve üstün kalitede seyahat deneyimi sunma taahhüdümüzü daha da güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cork Havalimanı Havacılık İş Geliştirme ve İletişim Direktörü Tara Finn de SunExpress'in Cork'tan İzmir'e gerçekleştirdiği ilk uçuşu kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını aktardı.

Tara Finn, yaptıkları pazar araştırmalarında Türkiye'ye yönelik doğrudan uçuşlar için güçlü bir talep gözlemlediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yaz sezonu operasyonlarımıza önemli bir katkı sağlayacak bu hattı yolcularımızla buluşturmak adına bizimle işbirliği yapan SunExpress'e teşekkür ederiz. SunExpress, Cork Havalimanı'nda hizmet veren dokuzuncu ve en yeni hava yolu oldu. İzmir hattının son derece başarılı olacağına gönülden inanıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi SunExpress, Cork-İzmir Uçuşlarına Başladı - Son Dakika

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