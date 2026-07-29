Sungurlu’ya 991 milyon TL’lik enerji yatırımı - Son Dakika
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Sungurlu’ya 991 milyon TL’lik enerji yatırımı

Sungurlu’ya 991 milyon TL’lik enerji yatırımı
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Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), 2026-2030 döneminde Çorum’un Sungurlu ilçesine 991 milyon TL yatırım yapmayı planlıyor.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), 2026-2030 döneminde Çorum'un Sungurlu ilçesine 991 milyon TL yatırım yapmayı planlıyor. Sungurlu Belediyesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında ilçenin enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırım ve bakım planları kamuoyuyla paylaşıldı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, YEDAŞ Çorum Bölge Müdürü Mehmet Derman Fakour ve YEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Emin Genç'in katıldığı toplantıda; ilçenin mevcut şebeke yapısı, son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar, hizmet kalitesindeki gelişmeler ve 2026-2030 dönemine ilişkin yatırım hedefleri değerlendirildi. Toplantıda konuşan YEDAŞ Çorum Bölge Müdürü Mehmet Derman Fakour, Sungurlu'nun geniş yüzölçümü ve yerleşim yapısı nedeniyle elektrik dağıtımı açısından önemli bir hizmet alanı olduğunu belirterek, "Önümüzdeki beş yıllık dönemde Sungurlu'ya 991 milyon TL yatırım yapmayı planlıyoruz. İlçemizin artan enerji ihtiyacını karşılayacak, şebekemizi daha güçlü ve dayanıklı hale getirecek kapsamlı çalışmaları hayata geçireceğiz. Amacımız, Sungurlu'yu geleceğin enerji ihtiyaçlarına hazırlarken kullanıcılarımıza daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak" dedi.

Son beş yılda 144 milyon TL'lik çalışma

Sungurlu'da 37 bin 235 kullanıcıya elektrik dağıtım hizmeti sunduklarını ifade eden Fakour, ilçede 488 trafo ve toplam 1.865 kilometrelik enerji hattı bulunduğunu söyledi. Son beş yılda ilçede toplam 144 milyon TL tutarında yatırım ve bakım çalışması gerçekleştirildiğini kaydeden Fakour, 2026-2030 dönemi için ayrılan 991 milyon TL'lik bütçenin, geçmiş beş yılda gerçekleştirilen çalışmaların yaklaşık 7 katına ulaştığına dikkat çekti. Fakour, "Sungurlu, 2 bin 557 kilometrekarelik yüzölçümü ve 126 mahallesiyle geniş bir hizmet alanına sahip. Hizmet kalitesini daha da yukarı taşımak amacıyla yeni dönemde saha yatırımlarımızı önemli ölçüde artırıyoruz. Yeni tesislerin kurulmasının yanı sıra mevcut şebekenin yenilenmesine, bakım çalışmalarına ve teknolojik altyapının güçlendirilmesine odaklanacağız" diye konuştu.

Kesinti süresi ve sayısında iyileşme hedefi

Yatırım ve bakım çalışmalarının hizmet kalitesine doğrudan katkı sunduğunu belirten Fakour, Sungurlu'da 2021-2025 yılları arasındaki abone başına yıllık ortalama kesinti süresinin 699 dakika olduğunu söyledi. Bu değer, 2026 yılının ilk beş ayında 276 dakika olarak gerçekleşti. Abone başına yıllık ortalama kesinti sayısının son beş yılda 10,2 olduğunu aktaran Fakour, 2026 yılının ilk beş ayında bu değerin 4,2 seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti. Fakour, "Yatırımlarımızın temel amacı yalnızca yeni hat ve tesisler oluşturmak değil, kullanıcılarımızın günlük yaşamına doğrudan yansıyan hizmet kalitesini artırmaktır. Planlı bakım, şebeke yenileme ve teknoloji yatırımlarımızla kesintilerin süresini ve sayısını azaltmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sokak aydınlatmalarında LED dönüşüm projesi

YEDAŞ'ın hizmet bölgesindeki yaklaşık 500 bin sokak aydınlatma armatürünü LED teknolojisiyle yenilemek amacıyla başlattığı dönüşüm çalışmaları Sungurlu'da da devam ediyor. Proje kapsamında hizmet bölgesinde bugüne kadar toplam 45 bin armatürün dönüşümü tamamlanırken, çalışmalar planlanan program doğrultusunda sürdürülüyor. LED dönüşümüyle daha aydınlık sokaklar oluşturulması ve yüzde 60'a varan enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Fakour, "Gece güvenliğine ve yaşam kalitesine katkı sağlayacak LED dönüşüm çalışmalarımızı Sungurlu'da da sürdürüyoruz. Daha aydınlık sokaklar ve enerjinin daha verimli kullanıldığı bir altyapı için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Dijital sistemlerle daha etkin şebeke yönetimi

Toplantıda YEDAŞ'ın dijital dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi verildi. SCADA sistemi sayesinde enerji şebekesine uzaktan müdahale edilebildiği, OMS sistemi aracılığıyla arızaların kısa sürede tespit edilerek saha ekiplerinin ilgili noktalara yönlendirildiği aktarıldı. Teknoloji yatırımlarıyla sahadaki çalışmaların birbirini tamamladığını belirten Fakour, "SCADA ve OMS gibi dijital sistemler sayesinde şebekemizi daha etkin yönetiyor, arızaların kaynağını daha hızlı belirliyor ve ekiplerimizi doğru noktalara yönlendiriyoruz. Dijital altyapımızı geliştirirken saha yatırımlarımıza da aynı kararlılıkla devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ise ilçenin gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması açısından enerji altyapısının büyük önem taşıdığını belirtti. Planlanan yatırımların Sungurlu'nun geleceğine değerli katkılar sağlayacağını ifade eden Dere, ilçeye yapılacak çalışmalar dolayısıyla YEDAŞ'a teşekkür ederek kurumlar arasındaki iş birliğinin devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sungurlu’ya 991 milyon TL’lik enerji yatırımı - Son Dakika

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