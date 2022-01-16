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Süper Lig maçlarına "ihracatta hedef 250 milyar dolar" pankartı ile çıkılacak - Son Dakika

Süper Lig maçlarına "ihracatta hedef 250 milyar dolar" pankartı ile çıkılacak

16.01.2022 11:18
Süper Lig maçlarına "ihracatta hedef 250 milyar dolar" pankartı ile çıkılacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında yapılan iş birliği kapsamında, Spor Toto Süper Ligi'nde sezonun geri kalanında ev sahibi takımların sahasında oynanacak karşılaşmalarda "İhracatımız Şampiyonlar Ligi'nde, Hedef 250 milyar dolar" ibareli...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında yapılan iş birliği kapsamında, Spor Toto Süper Ligi'nde sezonun geri kalanında ev sahibi takımların sahasında oynanacak karşılaşmalarda "İhracatımız Şampiyonlar Ligi'nde, Hedef 250 milyar dolar" ibareli pankartla çıkılacak.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, 100 bini aşkın ihracatçının çatı kuruluşu TİM, 7'den 70'e toplumun tüm kesimlerine ihracatı tanıtmak amacıyla sürdürdüğü projelerine bir yenisini ekledi.

TİM, TFF ile iş birliğine giderek futbolseverlere ulaşmak için yeşil sahalara indi. Proje ilk olarak, ligin 21. haftasında oynanan Sivasspor- Trabzonspor müsabakasıyla başladı.

"Daha çok ihracatçı, daha fazla ihracat"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, TFF'nin, ihracat sektörüne yönelik duyarlılığı artırmak için başlattıkları kampanyaya verdiği desteğin çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İhracat, Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesindeki en önemli itici güç. 2021 yılında üst üste rekorlar kırarak 225 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Artık yeni ligdeyiz. Nasıl ki kulüpler düzeyinde en önemli organizasyon Şampiyonlar Ligi'yse biz de artık ihracatta Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Şimdi hedefimiz, 250 milyar dolar ihracat. En büyük hedefimiz olan 'dış ticaret fazlası veren Türkiye'ye ulaşmaya bir adım daha yaklaştık."

İhracat kültürünü toplumun her kesimine ulaştırmak için önemli kampanyayı başlattıklarını aktaran Gülle, "Ülkemizde milyonlarca vatandaşımız futbolu yakından takip ediyor. Genç nüfusumuz ise doğru yönlendirilip desteklendiği takdirde pek çok alanda olduğu gibi, sporda da en büyük rekabet avantajımız olacak. Bu yüksek potansiyel, spora olan ilgi ve sevgi, Türkiye'de sporun gelişimi, ihracat açısından son derece cesaret vericidir. Bu potansiyeli daha çok ihracatçıya ve daha fazla ihracata dönüştürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Süper Lig maçlarına 'ihracatta hedef 250 milyar dolar' pankartı ile çıkılacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Süper Lig maçlarına "ihracatta hedef 250 milyar dolar" pankartı ile çıkılacak - Son Dakika
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