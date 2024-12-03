Sürdürülebilir Finans Forumu: Üçüz Dönüşüm ve Fırsatlar

Ekonomi

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel, "Üçüz dönüşümün başladığı bu dönemde yeni bir ekonomik yapıya geçiyoruz. Bu ülkemize ve iş dünyamıza riskler getirdiği gibi birçok fırsatlar da sunuyor. Bunlar iyi yönetilirse, ülkemiz ve iş dünyamız için bu geçiş dönemi tarihi bir fırsat." dedi.

SKD Türkiye ile UN Global Compact Türkiye işbirliğiyle düzenlenen "10. Sürdürülebilir Finans Forumu", Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi.

"Üçüz Dönüşüm Çağında Sürdürülebilir Finans: Dijitalleşme, Karbonsuzlaşma ve Sosyal Etki" temasıyla düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Günsel, 10 yıldır devam eden etkinliğin sürdürülebilir finansın önemine ışık tutan en etkili platformlardan biri olduğunu söyledi.

Günsel, dönüşüm sürecinde, Türkiye'de sürdürülebilir finans alanında pek çok önemli adım atıldığını bildirerek, özellikle son 10 yılda Türkiye'de ilk yeşil tahvil ihracından yenilenebilir enerji projelerine sağlanan finansmana, dijitalleşme araçlarının entegrasyonuna kadar dikkate değer gelişmeler yaşandığını anlattı.

Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) işaret ederek, etkinlikte yaşanan gelişme ve konulara ilişkin bilgi veren Günsel, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda yayınlanan NDC Sentez Raporu'na göre, mevcut taahhütler, sera gazı emisyonlarını azaltmak için yetersiz. Dünya, yüzyıl sonunda 3 santigrat derece ısınmaya doğru gidiyor. Ülkelerin taahhütlerine baktığımızda, küresel emisyonların 2030 itibarıyla yalnızca yüzde 2,6 azalmasını sağlayacağını görüyoruz. PwC Net Sıfır Ekonomi Endeksi Raporu, bu yılki karbon yoğunluğundaki azaltımın yüzde1,02 oranıyla son 10 yılın en düşük seviyesine geldiğini ve artık dünyanın 1,5 derecelik hedefe ulaşılabilmek için 20 kat daha fazla karbon azaltımı yapması gerektiğini vurguluyor.

Bu sonuçlar, bir an önce aksiyona geçmenin ve küresel işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. İklim kriziyle mücadele, bireylerin, kurumların ve ülkelerin işbirliği ve kolektif eylemiyle mümkün olabilir. Bu süreçte hepimize düşen görev, birlikte çalışarak sürdürülebilir çözümler üretmek. Tabii bu çözümlerin hayat bulması için finansmana erişim her zamankinden daha önemli."

"Üçüz Dönüşüm Çağında Sürdürülebilir Finans" temasının önemine de dikkati çeken Günsel, temanın, dijitalleşme, karbonsuzlaşma ve sosyal etkiden oluşan üç kritik dönüşüm alanına işaret ettiğini dile getirdi.

Günsel, Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda ciddi bir finansman ihtiyacına sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"2023 Dünya Bankası verilerine göre, bu dönüşüm için ihtiyaç duyulan ek kaynak 482 milyar dolar olarak öngörülüyor. COP29'da açıklanan Yeni Kolektif Nicel Hedef (NCQG), gelişmekte olan ülkelere yıllık 300 milyar dolarlık iklim finansmanı sağlanmasını öngörüyor. Ülkemizin bu alandaki öncelikleri arasında;

güneş ve rüzgar kapasitesinin 2035'e kadar 120 bin MW'a çıkarılması, 2053 yılına kadar yenilenebilir enerjinin yüzde 50, nükleer enerjinin yüzde 30 paya ulaşması ve 80 milyar dolarlık yatırım alanı oluşturulması gibi hedefler yer alıyor.

Bu hedefler, Türkiye'nin sürdürülebilir finans gündeminde kritik bir rol oynarken, yalnızca kamu politikaları değil, özel sektör ve finans kuruluşlarının yenilikçi çözümleriyle de destekleniyor. Üçüz dönüşümün başladığı bu dönemde yeni bir ekonomik yapıya geçiyoruz. Bu ülkemize ve iş dünyamıza riskler getirdiği gibi birçok fırsatlar da sunuyor. Bunlar iyi yönetilirse, ülkemiz ve iş dünyamız için bu geçiş döneminin tarihi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin net sıfır emisyon hedeflerine ulaşması ve yeşil dönüşümünü gerçekleştirmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

"Üçüz dönüşümün hayata geçirilebilmesi için finansman hayati öneme sahip"

UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü de "yeşil", "dijital" ve "sosyal" dönüşümleri bir bütün olarak ele alan üçüz dönüşümün, ekonomik büyümeyi desteklerken aynı zamanda toplumların daha adil ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmasına katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Dördüncü, şunları söyledi:

"Üçüz dönüşümün hayata geçirilebilmesi için gerekli kaynakların sağlanması ve yeni ekonomik modellerin geliştirilmesinde finansman hayati öneme sahip. Yeşil tahviller, sürdürülebilir enerji projelerine yapılan yatırımlar ve enerji dönüşümünün finansmanı Türkiye'nin net sıfır hedefine ulaşmasında büyük rol oynayacak. Bu dönüşümün başarısı kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak bir vizyonla, koordineli çalışmasına bağlı. Burada her bir paydaşa önemli sorumluluklar düşüyor."

İklim krizinin finansal çözüm sürecine entegrasyonu ele alındı

Toplantıda verilen bilgiye göre, Akbank, Garanti BBVA, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Şekerbank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve İş Bankası ana sponsorluğunda düzenlenen forum, çok sayıda sektör temsilcisini bir araya getirdi.

Forum'da, teknolojinin yatırım süreçlerinde ve sürdürülebilir finans araçlarının kullanımında oynadığı rol, karbon piyasaları ve yeşil tahviller gibi mekanizmalarla iklim krizinin finansal çözüm sürecine entegrasyonu ve sosyal etki yatırımlarının genişletilmesi konuları ele alındı.

10. Sürdürülebilir Finans Forumu, finans dünyasının uluslararası arenadan ve Türkiye'den birçok kuruluşunu da buluşturdu. Düzenlenen panellerde, Türkiye'deki mevcut durum ve küresel ölçekteki gelişmeler ele alındı.