Sürdürülebilir Gıda Üretimi Önemi Vurgulandı
Sürdürülebilir Gıda Üretimi Önemi Vurgulandı

Sürdürülebilir Gıda Üretimi Önemi Vurgulandı
16.03.2026 14:03
Biruni Üniversitesi'nde sürdürülebilir gıda üretiminin çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutları ele alındı.

Biruni Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Muslu Can, sürdürülebilir gıda üretiminin yalnızca çevresel bir yaklaşım değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal boyutları olan bütüncül bir sistem olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Can, küresel nüfus artışı, iklim değişikliği ve doğal kaynakların hızla tükenmesinin, gıda üretim sistemlerinin sürdürülebilirliği konusunu hem akademik hem de sektörel gündemin merkezine taşıdığını aktardı.

Çevresel etkileri azaltan, doğal kaynakları koruyan ve gelecek nesillerin gıda ihtiyacını güvence altına alan üretim modellerinin, geleceğin gıda sistemlerinin temelini oluşturduğunu belirten Can, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir gıda üretiminin temel amacı, doğal kaynakları koruyarak gelecek nesillerin gıda ihtiyaçlarını riske atmadan üretim yapılmasını sağlamak. Gıda üretim süreçlerinde su ve enerji kullanımının daha verimli hale getirilmesi, büyük önem taşıyor. Tarımsal üretimde kimyasal gübre ve pestisit kullanımının azaltılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve yerel üretim sistemlerinin desteklenmesi, sürdürülebilir gıda üretiminin önemli stratejileri arasında yer alıyor."

Can, sürdürülebilir gıda sistemlerinin yalnızca üretim aşamasıyla sınırlı kalmadığını, tedarik zincirinin tüm aşamalarında gıda kaybı ve israfının azaltılması gerektiğini vurguladı.

Gıda kayıpları azaltılmalı"

Üretimden tüketiciye kadar uzanan süreçte gıda kayıplarının azaltılmasının, hem doğal kaynakların korunması hem de gıda güvenliğinin sağlanması açısından kritik rol oynadığına işaret eden Can, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İklim değişikliği, sürdürülebilir gıda üretimi konusunu daha da önemli hale getirirken, artan sıcaklıklar, kuraklık, düzensiz yağışlar ve aşırı hava olayları, tarımsal üretimi doğrudan etkiliyor. Bu durum, gıda arz güvenliği açısından risk oluşturuyor. İklim değişikliğine uyum sağlayan ve çevresel etkileri azaltmayı hedefleyen üretim modellerinin geliştirilmesi gerekiyor."

Can, Türkiye'de sürdürülebilir gıda üretimi konusunda farkındalığın giderek arttığını, akademik çalışmalar, kamu politikaları ve sektör girişimlerinin bu alanda gelişmeler sağladığını ifade etti.

Sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasının, çevre dostu üretim tekniklerinin geliştirilmesinin ve yerel üretim sistemlerinin desteklenmesine yönelik projelerin, hem gıda güvenliği hem de doğal kaynakların korunması açısından katkı sunduğunu aktaran Can, "Sürdürülebilir gıda sistemlerinin güçlendirilmesi için üreticiler, tüketiciler, akademisyenler ve politika yapıcılar arasında işbirliğinin artırılması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sürdürülebilir Gıda Üretimi Önemi Vurgulandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Sürdürülebilir Gıda Üretimi Önemi Vurgulandı - Son Dakika
