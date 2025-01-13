Suriyeliler Araçlarını Ucuza Satıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Suriyeliler Araçlarını Ucuza Satıyor

Suriyeliler Araçlarını Ucuza Satıyor

Hatay'daki Suriyeliler, ülkelerine dönüş hazırlığında araçlarını piyasanın altında satıyor.

13.01.2025 10:31
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Hatay'da yaşayan ve ülkelerine dönmeyi planlayan Suriyeliler, araçlarını satabilmek için araba pazarına gelmeye devam ediyor. Araçlarını piyasanın altında satışa sunan Suriyeliler, araba pazarında araç fiyatlarının düşmesine neden oluyor.

61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Dönüş hazırlığındaki Hatay'daki Suriyeliler de ev ve araçlarını satışa çıkarmaya başladı. Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'ndeki araç pazarına gelen Suriyeliler 300 bin TL ile 500 bin TL arasında olan araçlarını piyasanın altında satışa sunuyor. Araçlarını bir an evvel elden çıkarmak isteyen Suriyelilerin, araçlarını ucuza satışa koymasıyla araba pazarında olumlu yönde hareketlilik yaşanmaya başladı.

"Arabamı satıp gelecek hafta Suriye'ye gideceğim"

Arabasını satıp 11 yıl sonra ülkesine dönecek olan Suriyeli Musap Elubeydi, "Ben 2013 yılından beri Türkiye'de yaşıyorum. İnşaatlarda boyacılık yapıyorum. Arabamı satmak için araba pazarına geldim. Arabamı satıp aldığım parayla önce borçlarımı ödeyeceğim. Borcu ödedikten sonra ülkeme geri döneceğim. Kalan parayla da ev yapacağım. Suriye'de Hama şehrine gideceğim. Hama'daki evimin biraz hasarı var ama tadilatını yapıp yaşayacağım. Arabamı satıp gelecek hafta Suriye'ye gideceğim. Türk kardeşlerimiz bize çok yardım etti. Onlara ve Cumhurbaşkanına çok teşekkür ederim. İnşallah Suriye daha iyi olacak. Allah Esad'ın cezasını verecek. Savaş bitti ve biz de ülkemize geri döneceğiz" dedi.

"Suriyeliler savaş bittiği için araçlarını satmak zorunda kalıyor"

Suriyelerin araçlarını satmalarının piyasayı olumlu yönde etkilediğini ifade eden Hamza Alış, "Ben devamlı buraya gelirim. Buradaki 2 aracımıza 230 bin TL ile 220 bin TL alıcı arıyoruz. Suriyeliler savaş bitmeden önce araç satmıyorlardı ama savaş bittiği için araçlarını satmak zorunda kalıyorlar. Suriyeliler ülkelerine geri dönmek için araçlarını ucuza satmaya çalışıyor. Ben aracıma 230 bin TL fiyat verirken 200 bin TL'ye fiyatı düşüreceğim. Bu şekilde olumlu düşüşler olacak" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Göçmenler, 3-sayfa, Ekonomi, Suriye, hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suriyeliler Araçlarını Ucuza Satıyor - Son Dakika

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