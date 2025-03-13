Suruç'ta Çiftçiler Sulama Ücretlerine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Suruç'ta Çiftçiler Sulama Ücretlerine Tepki Gösterdi

Suruç\'ta Çiftçiler Sulama Ücretlerine Tepki Gösterdi

Suruç'ta çiftçiler, sulama birliğinin dekar başına sulama ücretlerindeki yüksek zamlara karşı protesto düzenledi.

13.03.2025 22:09
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çiftçiler, sulama birliğinin son birkaç yılda dekar başına aldığı sulama ücretlerine 10 kattan fazla yaptığı zamlara tepki gösterdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama birliği tarafından dekar başına alınan sulama ücretine yapılan yüksek zamlar, çiftçilerin tepkisine neden oldu. Son birkaç yılda ücretlere yüksek oranlarda zam yapıldığını iddia eden çiftçiler, hasat sonrası ellerine geçen paranın büyük kısmını sulama birliğine verdiklerini söyledi. Özlüce kırsal mahallesinde toplanan bir grup çiftçi Topçu Gündaş Sulama Birliğinin pamuk üretiminde dekar başına sulama ücretini 2 bin 900 TLye çıkarttığını belirtti.

200 TL olan ücret 4 yılda 2 bin 900 TL oldu

Geçen yıla göre yüzde 50 daha fazla ücret ödediğini söyleyen Sabri Karaca, "Kazandığımızı suya veriyoruz. Suyun maliyeti çok pahalıdır. 50 dönüm yerin sulaması için geçen sene 100 bin lira veriyordum, bu yıl 150 bin lira veriyorum" dedi.

Ziraat Odalarının başkanlarını eleştiren Adnan Öztürk, "Daha önce 200 dönüm ekiyordum ama şimdi 50 dönüme düştüm. Bu ziraat odaları başkanları acaba ne iş yapıyor. Hepsi koltukta oturup maaş almak için konuşuyor. Başka yaptıkları bir iş yok. Cumhurbaşkanı yaz mevsiminde hepsini Ankara'ya çağırdı, alkış çalmak için gittiler. İnsan buradan Ankara'ya gidip de Cumhurbaşkanım ben de 10 dakika derdimi anlatayım demez mi? Siz kimi temsil ediyorsunuz. Sitemim en çok onlara" dedi.

2021 yılında dönüm başına devletin verdiği desteğin yüzde 37'sini sulama birliğine verdiklerini ama bu yıl yüzde aldıkları desteklemenin yüzde 250'sini ödediklerini söyleyen Bilal Zeren, "Şimdi sıkıntı şu, bize su veren Suruç Topçu Gündaş Sulama Birliği maliyetlerin yüksekliğinden şikayet etmektedir ancak şöyle bir durum var, sulama suyunu elektrikle taşıdıklarını söylemektedirler. Bu elektriğin maliyetli olduğunu söylemektedirler ancak biz o sayaçları çiftçi olarak denetleyemiyoruz. Onların inisiyatifine kalmış bir şey. Biz bunlara inanmıyorum çünkü her yıl Türkiye'de gerçekleşen enflasyonu üstünde bir sulama artışı gerçekleşiyor, bu bize yansıtılıyor. 2021 yılında Topçu Gündaş Sulama Birliğinin pamukta çiftçilere çıkarttığı tahakkuk dönüm başına çıkarttığı 250 TL'ydi. Hatta peşinde ve damlamada indirim yaptılar ve biz 200 TL ödedik. Bizim 2021 yılında pamukta dönüm başına aldığımız destekleme 550 TL'ydi. Yani aldığımız pamuk desteklemesinin yüzde 37'sini su ücreti olarak ödedik. 2024'te ise 2 bin lira su ücreti ödedik, aldığımız dönüm başı destekleme ise 800 Lira. Yani yüzde 250'sini ödedik" ifadelerini kullandı.

Ziraat Mühendisi Abdurrahman Aydoğdu, "Biz Suruçlu çiftçilerin sorunlarını dile getirmek için bu gün buraya geldik. Suruç'ta sulama suyu ücreti çok yüksek. Çiftçiler devamlı zarar ediyor" şeklinde konuştu.

Sulama birliği bu yıl çiftçilerden dönüm başına sulamada pamukta 2 bin 900 TL, Mısırda 2 bin 175 TL, arpa ile buğdayda ise bin 160 TL ücret aldığı belirlendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Suruç'ta Çiftçiler Sulama Ücretlerine Tepki Gösterdi - Son Dakika

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