Susamda dev fiyat artışı! Simit 3.5 TL oldu ama üretici mutlu değil

Sözcü'ye konuşan Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, "Susama gelen zamlar bu sektörü sekteye uğratıyor. Pazartesi ve cuma iki ayrı zam gelen bir süreçten geçiyoruz. Bugün simide yaptığımızzam dahi masrafları karşılamıyor. Günlük hammaddeye zam geliyor" ifadelerini kullandı.

''ÇİN SUSAMI KULLANILIYOR'' İDDİALARINA CEVAP

Susam fiyatları artarken ortaya 'Çin susamı kullanılıyor ve alerjiye neden oluyor' iddiası atıldı ancak üreticiler bunu yalanlayarak Çin susamının maliyetli olduğunu ve susamcıların bu riske girmeyeceklerini belirtti. Erdal Pınar, "Türkiye yılda 160 bin ton susam kullanıyor. Susam Nijerya, Etiyopya ve Sudan'dan geliyor. Çin susamı kullanmıyoruz, Çin'in ürettiği iç pazarında tüketiliyor" dedi.