Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Suudi Arabistan Türkiye\'nin iş insanlarıyla çalışmak istiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın Türkiye'deki üreticilerle iş yapmaya yöneldiğini belirterek, "Türkiye'nin müteahhitlerine, Türkiye'nin iş insanlarına doğru dönüyorlar. Onlar da Türk şirketleriyle çalışmak istiyorlar." dedi.
Bakan Şimşek, Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu kapsamında düzenlenen "Bakanlar Paneli Oturumu"nda, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın birçok başarı hikayesine sahip olduğunu, iki ülkenin de bu başarı öykülerinden ilham aldığını söyledi.
Şimşek, uzun vadede bakıldığında verimlilik ve inovasyonun, sürdürülebilir bir refahın en önemli kaynakları olduğuna işaret etti.
Suudi Arabistan'ın Türkiye'deki üreticilerle iş yapmaya yöneldiğini belirten Şimşek, "Türkiye'nin müteahhitlerine, Türkiye'nin iş insanlarına doğru dönüyorlar. Türkiye'nin bu yolculuktan başarıyla geçtiğini biliyorlar ve onlar da Türk şirketleriyle çalışmak istiyorlar." diye konuştu.
"Kamu-özel sektör işbirliği bakımından Türkiye çok iyi bir örnek"
Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın vizyonunda ciddi bir değişim ve dönüşüm programı olduğunu dile getirerek, kamu-özel sektör işbirliği (KÖİ) bakımından Türkiye'nin güzel bir örnek teşkil ettiğini söyledi.
İstanbul Havalimanı'nın KÖİ projeleri açısından bir başarı öyküsü olduğunu belirten Şimşek, havalimanının inşaatının özel sektör tarafından yapıldığını, bu sayede bölgedeki ekonomik faaliyetlerin önünün açıldığını ifade etti.
"Türkiye'de önemli bir know-how kapasitesi var"
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, şunları kaydetti:
"Bu noktada kritik olan husus, ülkelerin bir iş modeli kurması, bunu yapmayı öğrenmesidir. Suudi Arabistan'a baktığımızda, kamu kaynaklarının büyüklüğü dikkati çekiyor. Belki özel sektör parasına ihtiyacı yok ancak özel sektörün becerilerine, bilgisine ve etkinliğine ihtiyacı var. Bu yönde atılacak adımlar, kurulacak ortak girişimler gelecekte öyle durumlar yaratacaktır ki Afrika havalimanları belki bizlerin müteahhitleri tarafından inşa edilecek ve işletilecektir. Yani bizim vizyonumuz bu olmalıdır. Sizde finansman ve kaynak var. Bizde kapasite, beceri ve yetkinlikler var. Özetle Türkiye'de önemli bir know-how kapasitesi var."
İslam dünyasının geçmişte bilimsel araştırmalar, refahı artırma ve bu sayede büyük medeniyetler oluşturmada kendini kanıtladığını belirten Şimşek, "İşte DNA'larımızda olan bu özelliklerden ötürü bu değişimin zor olacağını düşünmüyorum. Liderlik lazım, vizyon lazım, iyi bir program lazım ve kaynakları verimli alanlara yönlendirmek lazım. Suudi Arabistan'ın aslında şu anda yaptığı da tam olarak bu. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de biz zaten bunu başarıyla gerçekleştirdik. Karşılaştığımız zorluklara rağmen, bölgesel şoklara rağmen, çok büyük başarı öykülerine imza attık ve bu yolculuğumuz devam edecektir." dedi.
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