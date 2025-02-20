Suyun Etkin Kullanımı İçin Önemli Toplantı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Suyun Etkin Kullanımı İçin Önemli Toplantı

Suyun Etkin Kullanımı İçin Önemli Toplantı

DAP ve DSİ, su yönetimini geliştirmek için önemli projeler ve stratejiler üzerinde görüştü.

20.02.2025 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile DSİ Bölge Müdürlükleri, suyun bölgede etkin kullanımı için toplandı.

DAP İdaresi, toplantıya katılan DSİ Bölge Müdürlükleriyle birlikte, suyun etkin kullanımı ve mevcut tesislerin rehabilitasyonu konularını içeren önemli bir toplantıya imza attı.

"Suyun Etkin Kullanımı ve Tesis Rehabilitasyonu Projeleri" toplantısı DAP İdaresi başkanlık toplantı salonunda gerçekleşti. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen'in başkanlık ettiği toplantıya, DAP İdaresi Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan ve Erzurum, Elazığ, Van, Sivas ve Kars illerinin DSİ Bölge Müdürlerinin yanı sıra Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve mühendisler katıldı. Önümüzdeki yıllarda desteklenecek projelere dair yeni stratejiler geliştirilmesini hedefleyen toplantıda, DAP Bölgesindeki su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması, sulama ve içme suyu sistemlerinin iyileştirilmesi konuları masaya yatırıldı.

Katılımcıların deneyimlerini paylaştığı ve su yönetiminde karşılaşılan sorunlar üzerine çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantıda ayrıca, mevcut tesislerin daha verimli hale getirilmesi için yapılacak iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmalarına da değinildi.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, bölgesel su projeleri, 2026 yılında başlamak üzere hayata geçirilecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, erzurum, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suyun Etkin Kullanımı İçin Önemli Toplantı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:30 Hamas’tan gözünü Gazze’ye diken Trump’a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız Hamas'tan gözünü Gazze'ye diken Trump'a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız
13:27 Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu
12:54 TOGG’u eleştirdiği için TSK’dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
20:37 İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu
20:31 Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak
20:18 Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi
19:47 Rekabet Kurulu’ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM’e 1,3 milyar lira ceza Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:19 İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırdı: 20’den fazla Filistinli hayatını kaybetti İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
19:14 Eğitime kar engeli 30 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 15:04:47. #1.12#
SON DAKİKA: Suyun Etkin Kullanımı İçin Önemli Toplantı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.