SYS Grup, İhracatta Yükselişini Sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

SYS Grup, İhracatta Yükselişini Sürdürüyor

SYS Grup, İhracatta Yükselişini Sürdürüyor
02.07.2025 13:36
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SYS Grup, 2024'te ihracatını %27 artırarak Türkiye'nin en büyük ihracatçılarından biri oldu.

Küresel arenada CANiK markasıyla öne çıkan SYS Grup, 2024'te yüzde 27'lik ihracat artışıyla Türkiye'nin en büyük ihracatçıları arasında 165'inci sıraya yükseldi. Savunma ve havacılık sanayisinde ilk 10'daki güçlü konumunu koruyan Grup, ihracattaki istikrarlı yükselişiyle dikkat çekiyor.

SYS Grup, bünyesindeki şirketlerin oluşturduğu bütünleşik ekosistem, yüksek katma değerli ürünler, etkili satış-pazarlama stratejisi ve tasarımdan satış sonrasına kadar uzanan uçtan uca müşteri deneyimi yaklaşımıyla ihracat performansını sürdürülebilir şekilde büyütmeye devam ediyor.

Türk savunma sanayiinin "ihracat odaklı büyüme" stratejisini en başarılı şekilde hayata geçiren şirketlerden biri olan SYS Grup, 2024 yılında da ihracattaki güçlü performansını sürdürdü. Grup şirketlerinin uluslararası pazarlardaki başarısı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırmasında bir kez daha tescillendi.

2023 yılında 136 milyon dolar ihracat hacmiyle Türkiye genelinde 267. sırada yer alan SYS Grup, 2024 yılında yüzde 27 artışla 172 milyon dolar ihracat hacmine ulaştı ve ihracat şampiyonları listesinde 102 basamak birden yükselerek 165'inci sıraya yerleşti.

SYS Grup bu artışla savunma ve havacılık sanayisinde en fazla ihracat yapan şirketler arasındaki yerini de sağlamlaştırdı. 2021 yılında ilk kez sektörel ihracatta en iyi performansa sahip 10 şirket arasına adını yazdıran SYS Grup, 2024 yılında 171 milyon 756 bin 832 dolarlık ihracat hacmiyle sektörel ihracatta 9. sırada yer aldı.

SYS Grup, bünyesindeki markaları ortak bir vizyonla yöneterek küresel ölçekte sürdürülebilir büyümesini güçlendiriyor. CANiK'in tabanca ve ağır makineli tüfekleri, AEI Systems'ın orta kalibre top sistemleri, UNIROBOTICS'in uzaktan komutalı silah çözümleri, CANiK ACADEMY'nin eğitim programları ve MECANiK'in taktik aksesuarları; uzmanlığı, çeşitliliği ve stratejik bütünlüğüyle öne çıkan bir savunma ekosistemi oluşturarak uluslararası pazarlarda istikrarlı başarı getiriyor.

SYS Grup, oluşturduğu ekosistemin gücüyle yıllık 500 bin adet tabanca, 5 bin uçaksavar, 250 orta kalibre top ve 250 atış kontrol sistemi üretimi kapasitesiyle "ateşli silahlar" ürün grubunda dünyanın önde gelen ve güvenilir tedarikçilerinden biri olarak dikkati çekiyor. SYS Grup, başarıyla uyguladığı strateji sonucunda CANiK markasıyla dünyanın en büyük 5'inci ateşli silah üreticisi konumuna geldi. Türkiye'nin tabanca ihracatının %75'ini gerçekleştiren SYS Grup, bu alandaki liderliğinin yanı sıra 12,7 mm ağır makineli tüfek satışında dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri olarak öne çıkıyor. Ağır makineli tüfek ihracatının neredeyse tamamını gerçekleştirerek sektör lideri olan SYS Grup, dünyada 30x113 mm silah sistemlerini üretebilen üç firmadan biri olarak global ölçekte başarıya imza atıyor.

Üretiminin yüzde 95'ini ihraç eden, dört kıtada 70'den fazla ülkeye ürün ve hizmet sunan SYS Grup, global ölçekte yürüttüğü satış ve pazarlama faaliyetlerini; yerel ihtiyaçlara uygun çözümler, etkin tanıtım stratejileri ve uzun vadeli iş birlikleriyle destekleyerek, bu sayede ihracat kabiliyetini istikrarlı biçimde büyütüyor.

SYS Grup, son dönemde yaptığı Birleşik Krallık ve ABD yatırımlarının ciroya etkilerini, 2024 yılının sonlarında satışına başladığı silah ve kule sistemlerinin ekonomik karşılığını tüm yıla yayılmış şekilde ilk kez 2025'te alacak. SYS Grup bu gelişmelerin katkısıyla 2025 yılında ihracat rekorunu daha da geliştirerek ihracat arenasındaki başarılarını sürdürmeyi hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Havacılık, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SYS Grup, İhracatta Yükselişini Sürdürüyor - Son Dakika

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